Alexis Ayala cambia su testamento, incluye a su esposa Cinthia Aparicio y revela cuál es su última voluntad

Hace unos meses el galán de televisión, Alexis Ayala sorprendió a toda la industria de la farándula al llegar al altar para casarse con la bella actriz, Cinthia Aparicio. La boda fue uno de los eventos más espectaculares ya que asistieron varias celebridades del entretenimiento.

Ahora a unos meses de casarse el protagonista de telenovelas como "Pienso en ti", "Amarte es mi pecado" y "Tres mujeres" volvió a robar los reflectores tras conceder una entrevista en la que habló sobre la muerte y su última voluntad. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Hace unos días Alexis Ayala, de 58 años de edad, concedió una entrevista en la que fue cuestionado sobre la muerte y cuál es su última voluntad. Las declaraciones del primer actor no pasaron desapercibidas para nadie ya que se mostró muy conmovido ante un sensible tema.

En su canal de YouTube el experto en temas de la farándula, Edén Dorantes subió la entrevista que dio Alexis Ayala previo a la función de teatro que protagoniza con su esposa, Cinthia Aparicio. Fue en ese encuentro con la prensa donde fue cuestionado sobre la muerte y su última voluntad.

Sin guardarse nada Alexis Ayala aseguró que hace unos años estuvo cerca de la muerte por los infartos que sufrió. En este sentido tomó la decisión de arreglar su testamento, pero actualmente está arreglando los papeles para que incluyan a su esposa, Cinthia Aparicio.

Finalmente Alexis Ayala, uno de los actores más famosos en México, dijo que su última voluntad es que lo cremen y lo entierren en un árbol. Sin embargo es consiente que esa decisión la tomarán las personas que se queden.

"Me cremen y me entierren en un árbol, me gustaría que fuera así", sentenció.