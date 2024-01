Cinthia Aparicio rompe en llanto al ser cuestionada sobre su futuro con Alexis Ayala por la diferencia de edad

Aunque Cinthia Aparicio y Alexis Ayala han señalado en más de una ocasión que en su relación la diferencia de edad no es importante, esta vez la actriz se sinceró y no evitó romper en llanto al ser cuestionada sobre su futuro con el galán de telenovelas. Entre lágrimas, admitió lo mucho que la han afectado las críticas y las dificultades que ya enfrenta debido a la edad y lo que esto implica en su salud.

Cinthia Aparicio llora por su futuro con Alexis Ayala

Fue durante el más reciente episodio de su programa “iSugar, mySugar” en YouTube, que Alexis Ayala, de 50 años, cuestionó a su esposa, de 30, cómo es que veía su relación en 20 años. La actriz reflexionó al respecto y no pudo contener las lágrimas cuando pensó en las dificultades que podrían enfrentar y de las que ya se han presentado algunas por su estado de salud.

Sigue leyendo:

Alexis Ayala confiesa que se iba a cancelar su boda con Cinthia Aparicio por este fuerte motivo

Alexis Ayala cambia su testamento, incluye a su esposa Cinthia Aparicio y revela cuál es su última voluntad

Cinthia Aparicio llora al ser cuestionada por su futuro con Alexis Ayala. Foto: IG @cinthiaparicio

“Me da miedo perderte. Obviamente pienso: ‘Va a ser una chin**’, porque no sabemos qué pueda pasar, muchas cosas no las vamos a poder hacer juntos o las voy a tener que hacer sola y tú no, o tú no vas a poder. Sé que va a ser un proceso difícil, complicado, pero también pienso que no estar contigo, aunque a veces no te soporte (…) Es difícil porque mucha gente opina y dice: ‘Lo vas a soportar cuando tenga 80, lo vas a andar cambiando’, no sabemos”, dijo.

¿Dificultades en su relación?

En medio de la charla, Aparicio reveló que ha tenido que hacer planes sin su pareja debido a que los problemas de salud que lo aquejan se lo impiden. Como las actividades al aire libre o los deportes extremos, algo ante lo que Alexis Ayala no dudó en hacerle saber su total apoyo para que continuara con sus planes.

El tema de tener hijos parece una constante en la relación de los actores, pues hace tan sólo unas semanas Aparicio reveló que le gustaría tener dos hijos en unos años más: “Estamos enfocados en nuestras carreras y quiero esta cosa de cuidar la relación, el matrimonio y apapacharnos más y ya el tiempo dirá. Quiero enfocarme mucho en mi carrera, el tiempo dirá, ahí veremos”.