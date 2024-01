Roger González vs Sergio Mayer ¿Quién luce mejor este traje con transparencias?

Sergio Mayer posee una extensa trayectoria en el medio del espectáculo como actor, cantante y conductor, algo que también ha formado Roger González como presentador desde corta edad en Disney. Sin embargo, esto no ha evitado las recientes críticas por su estilo y looks que acaparan las miradas con extravagantes detalles que les permiten presumir su físico a sus 57 y 43 años, respectivamente.

Críticas a Sergio Mayer y Roger González

El ex Garibaldi dio de qué hablar por looks con los que se dejó ver en “La Casa de los Famosos México” y que él mismo definió como “disruptivos”, pues en varias ocasiones llevó las uñas pintadas en color negro, grandes anillos y aretes en la oreja. Algo que tampoco aprobaban sus hijas, según reveló en un encuentro con los medios, quienes le habrían pedido que se quitara los aretes para ir por ellas a la escuela.

Sergio Mayer y Roger González han desatado críticas por su estilo. Foto: IG @rogergzz

Por otra parte, Roger González posee un estilo juvenil y elegante al que añade un toque extra para presumir su atlética figura. Ante esto, su edad desató un intenso debate en redes sociales ya que sus seguidores aseguran que aparenta menos de lo que tiene y aplauden sus looks, mientras que otros aseguran que debe vestir de acuerdo a la edad en la que se encuentra.

El look que compartieron los conductores

El exconductor de “Venga la Alegría” acaparó los reflectores durante la reciente alfombra roja de los TikTok Live Fest, pues lució un jumper en color negro de transparencias y flores bordadas con pequeñas perlas al centro que dejó al descubierto su ropa interior y que le dio la oportunidad de presumir su físico.

El look es similar al que usó Sergio Mayer en una gala del polémico reality show, por lo que de inmediato surgieron comentarios sobre el estilo que compartirían los famosos conductores: “No pues no te queda eso, ya es exagerado tu atuendo” “No hay duda, después de la vejez deberían poner reglas de cómo ir vestidos a un evento”, “A los dos se les ve horrible”, “Cuanto tu mamá no encuentra su bata de dormir” y “Vístanse bien, como la gente”.