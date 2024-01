Jimena Pérez "La Choco" se quiebra y revela cómo le dijo a sus hijos que tenía cáncer: VIDEO

La noticia de un diagnóstico de cáncer puede generar una carga emocional abrumadora para la persona afectada y sus seres queridos, esto principalmente por el desalentador panorama de vida que implica para quien lo padece, lo que desencadena miedo, ansiedad e incertidumbre y este fue precisamente uno de los retos más duros en la vida de Jimena Pérez "La Choco".

Ver a un ser querido lidiar con el sufrimiento físico puede ser extremadamente angustiante para la familia y así fue para la exconductora de Ventaneando, "La choco" quien durante un reciente entrevista con Pati Chapoy reveló que uno de los momentos más duros en su lucha de cuatro años contra el cáncer de mama fue decirle a sus hijos que lo padecía.

Jimena Pérez es considerada una importante comunicadora del espectáculo en México. foto: Especial

"La choco" se quiebra al narrar cómo les contó del cáncer a sus hijos

Decirles a los hijos que un padre o una madre tiene cáncer puede ser extremadamente difícil, pues la preocupación por cómo reaccionarán los hijos, cómo manejarán la noticia y cómo afectará sus vidas puede hacer que la comunicación sea un proceso delicado y doloroso, así lo confesó Jimena Pérez durante una reciente entrevista con su exjefa Pati Chapoy.

La querida presentador de televisión, quien ha destacado por su peculiar carisma y forma de conducirse ante las cámaras, recordó que en el momento en el que le confirmaron que tenía cáncer de mama atípico ella estaba acompañada de su esposo, Rafa Sarmiento, sin embargo, a los pocos minutos llegó su hijo de 12 años, Iker, a quien le dijo que no pasaba nada, que luego platicaría con él.

“A Iñaki si le dices cáncer de mama, no tienen ni idea qué es, pero sí lo notaba más sensible, me buscaba, estaba como muy chipil y así. Con Iker fue muy complicado, yo se lo dije, pero no le dije la palabra cáncer como tal, porque creo que es una palabra superfuerte y asusta a todos así que entonces le dije ‘Guapo, me detectaron un tumorcito y me lo voy a ir a quitar a México’, y fue ahí que me preguntó que si yo iba a estar bien ‘Ok, ¿pero no es grave?, ¿no te vas a morir?’ y yo: ‘No’”, dijo entre lágrimas.

"La choco" tuvo que hablar de su cáncer con Iñaki

Los padres, al enfrentarse a una enfermedad grave, a menudo desean proteger a sus hijos de cualquier sufrimiento o preocupación adicional. Este deseo de protección puede hacer que les cueste compartir la noticia y enfrentar la realidad de la enfermedad, pero "La Choco" aseguró que era justo y necesario hablar con su hijo mayor, Iñaki, que era de sus dos pequeños quien más podía entender la situación.

Es crucial reconocer que la forma en que cada individuo y familia aborda el cáncer puede variar significativamente. El apoyo emocional y la comunicación abierta pueden ser fundamentales para ayudar a los familiares a hacer frente a los desafíos asociados con esta enfermedad.

