Famosa conductora revela que tiene un tumor en la cabeza: "me da miedo"

Paulina Mercado, querida conductora del matutino de "Sale el Sol", reveló que tiene un tumor en la cabeza. La presentadora lo dio a conocer en un video publicado en sus redes sociales su actual estado de salud, y dio a conocer que próximamente le quitarán el bulto con una cirugía, sin embargo, confesó que tiene miedo a someterse a este procedimiento, ya que es muy riesgoso, no obstante, se mostró optimista.

Hace unos días, la conductora del matutino de Imagen Televisión compartió en su cuenta de Instagram parte de un video que grabó con su novio Juan Soler. En medio de la conversación la presentadora confesó que tiene un tumor en la cabeza, algo que pocas personas saben, pues ha preferido mantener la situación en privado, no obstante, esta vez decidió mencionarlo debido a que también aprovechó para agradecer el apoyo al actor.

Paulina Mercado confesó que tiene un tumor en la cabeza

¿Qué enfermedad tiene Paulina Mercado?

En el video, Paulina informó a sus miles de seguidores que tiene un tumor atrás de la cabeza, el cual ya tiene unos meses, pues mencionó que Juan Soler la ha acompañado en este proceso. La presentadora de televisión destacó que está próxima a someterse a una operación, sin embargo, tiene miedo debido a que le abrirán la zona del cráneo para poder retirarlo y comenzar con el tratamiento correspondiente.

"Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás", explicó Mercado, de 51 años, quien también se mostró muy optimista al platicar sobre su estado de salud, sin embargo, no dio a conocer su diagnóstico exacto, por lo que aún sus fans no saben lo que tiene.

Paulina Mercado agradece a Juan Soler por apoyarla tras conocer su estado de salud

La conductora del matutino, también conocido como "SES", agradeció al histrión argentino acompañarla en este proceso, lo que provocó unas lágrimas en Juan Soler. "Tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo... Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas...", compartió.

Paulina Mercado recibe el apoyo de su novio Juan Soler

"En un tema así, no cualquiera jala y tú te has sido divino conmigo", destacó Paulina Mercado, quien también bromeó al respecto, pues recordó que cuando le preguntó a Soler qué haría si se quedaba "pelona", el actor, de 57 años, mencionó que le compraría una "peluca".