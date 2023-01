Paulina Mercado impacta en revelador traje de baño y enamora a Juan Soler

Paulina Mercado y Juan Soler confirmaron hace unas semanas que están saliendo, una noticia que tomó por sorpresa a sus fans, pero que también ha sido muy bien recibida, y para dar inicio al 2023 la pareja viajó a un destino de playa, desde donde la conductora impactó a sus fans en las redes sociales con un revelador traje de baño negro con el que enamoró al actor, quien no pudo evitar reaccionar a sus publicaciones.

Fue a inicios del mes de diciembre cuando los conductores del matutino "Sale el Sol", de grupo Imagen, se sinceraron con sus compañeros y sus seguidores, esto luego de que una revista de espectáculos publicara una serie de fotos de la pareja haciendo compras, por lo que decidieron ser ellos mismos los que aclararan su relación, y aceptaron que están saliendo, y que no llevan mucho tiempo, pues iniciaron como grandes amigos.

Paulina Mercado enamora en bañador

La bella presentadora está desde el 2016 en el programa de Imagen, y cada día sorprende y conquista a sus miles de seguidores con sus looks, pues a sus 50 años deja claro que la edad no está peleada con el estilo, y así lo confirmó con sus recientes fotos en Instagram, plataforma en la que compartió sus mejores momentos para finalizar el 2022 y conquistar el año que inicia con la mejor actitud.

Paulina conquista las redes en bañador. Foto: IG @paulinamercado007

"Libertad..." y "Debemos de estar abiertos a ver las cosas desde otra perspectiva...", son dos de las frases que utilizó para acompañar las publicaciones en la plataforma de Meta, en la que suma 394 mil fans, a quienes dejó ver sus coquetos looks de playa, como el traje de baño negro con el que destacó su curvilínea y esbelta silueta, con el que enamoró al galán de telenovelas, de 56 años.

Paulina Mercado Minvielle, nombre completo de la presentadora, tiene una larga trayectoria en la televisión, pues comenzó su carrera hace más de 10 años en TV Azteca. Ha participado en varios programas en los que ha demostrado su talento, belleza y carisma, lo que la ha colocado en el gusto del público, como lo confirmó con sus fotos que han recibido miles de "me gusta" y cientos de comentarios.

En las fotografías y videos se puede ver a la presentadora posando desde la playa y una alberca, presumiendo su esbelta silueta en un traje de baño negro que destaca por su estilo abierto, pues la pieza tiene un escote bajo invertido y una zona también descubierta en el abdomen, por lo que es una prenda reveladora con la que Paulina causó impacto y enamoró a Juan Soler, pues en una de sus publicaciones le dejó un tierno emoji de cara enamorada.

La presentadora roba miradas con su belleza. Foto: IG @paulinamercado007

La conductora estudió Ciencias de la Comunicación y también es Terapeuta Psicocorporal. Se sabe que estuvo casada con Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, el Secretario de Gobierno del Poder Judicial del estado de Morelos, con quien se convirtió en madre. El mayor de sus hijos se llama Emiliano, tiene 24 años y es ingeniero, mientras que el segundo es Pedro, y con ambos deja ver una excelente relación.

Aunque recientemente Soler confesó en el matutino donde trabaja junto a Paulina que había terminado con su novia, con las publicaciones de Mercado se confirma que se refería a la relación anterior que tuvo y que actualmente sigue saliendo con la bella presentadora, quien no sólo enamoró al argentino con sus looks, también conquista a sus fans al imponer con su estilo coqueto y juvenil.

