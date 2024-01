Mía Rubín admite que le han afectado las polémicas de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín estuvieran involucrados en varias polémicas en las últimas semanas, Mía Rubín, su hija mayor, se sinceró con los medios y admitió que sí le han afectado las críticas en contra de ella y su familia. Sin embargo, la joven cantante contó cómo superan este tipo de situaciones en su dinastía.

Mía se ha convertido en una joven promesa en la música, pues además de interpretar temas, también se animó a escribir algunos de su autoría. En un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México, las cámaras de De Primera Mano se encontraron a la hija de la conductora de Hoy, a quien le preguntaron cómo es que afronta todos los escándalos en los que se ha envuelto ella y su familia.

Mía Rubín habla de las polémicas de su familia

Rubín, de 18 años, recordó que no solo sus padres han estado en medio de la polémica, también ella, sobre todo por su relación con Tarik Othon, quien es una promesa de la tauromaquia. A pesar de que prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras, hay veces que comparte algunos momentos románticos con su pareja, lo que le ha traído varias críticas.

"Yo sé mi verdad, yo se la verdad de mi familia, de mi relación y me enfoco en eso, en la realidad, que es una realidad muy hermosa. Y sí, mucha gente va a estar opinando y que opinen lo que quieran, al final no están en mi casa, no viven mi relación y al final yo decido que (comentarios) tomar", destacó la joven cantante.

Mía es muy unida a Andrea Legarreta y Erik Rubín IG @miarubinlega

Mía Rubín revela que le han afectado los comentarios hacia su familia

La hija de Erik Rubín reveló que sí le han afectado los comentarios negativos que le han hecho a sus familiares, no obstante, sabe cómo superarlos, pues está consiente de las personas que son. Asimismo, resaltó que todas las dificultades las han superado en familia, pues los Rubín-Legarreta son muy unidos.

"Al final es un camino que yo intento tomar lo más sano posible, porque no es fácil. No puedo decir que no me ha afectado, porque al final han sido cosas fuertes para mi y para mi familia, pero nosotros decidimos seguir adelante con todo, y me tiene muy feliz que mi familia sea muy hermosa, a pesar de todas las cosas que se están discutiendo en los medios", finalizó Mía Rubín.