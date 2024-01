VIDEO: Ryan Gosling se hace viral por su reacción al superar a Billie Eilish en los Critcs Choice Awards 2024

Este domingo 14 de noviembre se celebró la entrega 29 de los Critics Choice Awards en donde la cinta “Barbie” hizo historia por el número de nominaciones, algo que no sorprendió debido a su éxito en taquilla. Sin embargo, el triunfo del tema “I’m Just Ken” volvió viral a Ryan Gosling, pues el actor se quedó en shock al escuchar que logró superar a grandes artistas como Billie Eilish y Lenny Kravitz.

Reacción de Ryan Gosling en los Critcs Choice Awards

Ryan Gosling se volvió tendencia en redes sociales por su reacción al escuchar que el tema que interpretó en "Barbie" ganó en la categoría Mejor canción de los Critcs Choice Awards en la que competía con “Dance the Night” de Dua Lipa y "What Was I Made For" de Billie Eilish para la misma película, así como “Peaches” de Jack Black, “Road to Freedom” de Lenny Kravitz y “This Wish” de Ariana DeBose.

El actor, que da vida a Ken en la película, se convirtió en protagonista de divertidos memes debido a que su expresión fue de total sorpresa cuando escuchó del triunfo, incluso, fue uno de los últimos del elenco en levantarse de su asiento ya que no podía creer lo que había pasado. Aunque también recibió críticas de algunos internautas, quienes indicaron que él dudó de su propia participación y del talento de sus compañeros.

“Barbie” en los Critics Choice Awards

Junto con “Oppenheimer”, la película “Barbie” fue una de las favoritas en la entrega de los Critics Choice Awards que hacen un guiño a lo que se podrá ver en los Premios Oscar este 2024, por lo que la emoción se apodera tanto de los actores, actrices y cantantes que fueron parte de ellas como de los fanáticos que ya celebran el triunfo de sus artistas favoritos.

La cinta dirigida por Greta Gerwig rompió récord por el número de nominaciones y entre las categorías en las que triunfo destacan Mejor diseño de vestuario para Jacqueline Durran, Mejor peluquería y maquillaje, Mejor guion original para Greta Gerwig y Noah Baumbach; Mejor diseño de producción para Sarah Greenwood y Katie Spencer; Mejor canción con “I’m Just Ken”, y America Ferrera fue reconocida con el premio SeeHer Award.