Jason Momoa revela que no tiene casa y vive "en la carretera" tras su divorcio, ¿está en la quiebra?

Jason Momoa, quien recientemente interpretó a Aquaman y participó en la décima entrega de Rápidos y Furiosos, ha estado viviendo una de las situaciones más difíciles de su vida.

Y es que a pesar de todo el trabajo que ha tenido y sus ganancias con sus películas millonarias, el famoso actor de hawaiano no tiene donde vivir, sorprendentemente todo sucedió después de su divorcio con Lisa Bonet.

Jason Momoa /Créditos: @PrideOfGypsiesJ

¿Por qué no tiene casa Jason Momoa?

A pesar de que suena realmente mal, Jason Momoa comentó a Entertainment Tonight, que si bien no tiene un hogar, es por su vida laboral, ya que estrenó recientemente On the Road, una serie que está disponible en HBO Max y que sigue al actor viajando por el país mientras visita artesanos.

"Hermano, ni siquiera tengo un hogar ahora mismo", reveló Momoa: "Vivo en la carretera. Así que voy a Nueva Zelanda para empezar Minecraft. Espero que a todo el mundo le guste".

¿Por qué se divorciaron Lisa Bonet y Jason Momoa?

Lisa Bonet y Jason Momoa anunciaron su separación en enero del 2022, pues según documentos de TMZ, Lisa comentó ante la corte que su separación realmente fue en 2020; sin embargo las razones siguen siendo un secreto.

Acordaron tener la custodia compartida, pues se interesaron en hacer lo mejor para sus dos hijos, ya que son su mayor prioridad, Lola de 16 años y Nakoa-Wolf de 15.