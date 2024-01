3 conciertos de la segunda mitad de enero en México que te regresarán la esperanza en el rock

México se ha convertido en uno de los países favoritos para que las bandas pasen durante sus giras, o hasta se organicen sus propios tours alrededor de la República; 2023 dejó en claro que hay muchísimo público interesado en ver a sus artistas favoritos tanto locales como internacionales, pues cada foro estuvo casi siempre a reventar.

Pues el nuevo año no será la excepción, pues vienen presentaciones de nombres grandísimos como Fangoria, The Word Alive, Nacho Vegas, Gloria Trevi, Los Askis, Oscar D'Leon, Los Amigos Invisibles, Lng/Sht, entre otros varios, incluyendo varios de rock and roll, metal, heavy, entre otros géneros alternativos, y estos son solamente tres de los más esperados por el público nacional, que no deberían perderse por nada.

Underoath y Memphis May Fire

Desde hace unos años, y hasta la fecha, el metalcore ha subido su popularidad, logrando que grandes bandas del género vengan a festivales o conciertos en solitario. Ahora es turno de Underoath, agrupación de posthardcore originaria de Ocala, en Florida, Estados Unidos.

Su gira por tres ciudades mexicanas será los días 19, 20 y 21 de enero en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México respectivamente, los boletos ya están a la venta a través de caciquemx.com; tendrán como invitados a Memphis May Fire, banda de metalcore de Texas.

Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators

Slash, fundador de Guns N' Roses que en el mes de noviembre llegó para conquistar el Edomex dentro del festival Hell and Heaven, volverá al país, pero ahora a la Ciudad de México, donde tocará con su proyecto solista junto a Myles Kennedy, espectacular guitarrista que ha tocado con Alter Bridge, Citizen Swing, The Mayfield Four.

Su concierto será en el Pepsi Center del World Trade Center en la colonia Nápoles, el próximo 23 de enero de 2024 como parte de la gira mundial The River Is Rising. Los boletos están a la venta en el sistema Ticketmaster en línea o en las taquillas del foro. Es un evento único.

Apocalyptica

Desde su fundación en los años ochenta, la banda se ha destacado por ser diferente. Son un trío de chelistas originarios de Helsinki, en Finlandia, que a través de sus cuerdas interpretas grandes canciones de las grandes bandas del metal en todo el mundo, pero también tienen sus propias composiciones.

Ahora tendrán una gira exclusivamente por México, donde recorrerán 14 foros por el interior de la República: Mérida, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Querétaro, Pachuca, Cuernavaca, Puebla y Morelia. Se tratará de un tour que incluye voces como pocas veces en su historia, y en el país estarán a cargo de Erik Canales, líder de la banda capitalina Allison.