“Qué se gane su lana”: Anette Cuburu revela que deja que su novio se lleve a “meserear” a su hijo

Anette Cuburu suele ser sumamente hermética con todo lo que ocurre en su vida personal, sin embargo, en una reciente entrevista se abrió como nunca y habló sobre el impacto que su novio, el empresario, Aarón Mizrahi, ha tenido en su vida y lo que más sorprendió a los seguidores de la conductora fue que señaló que permite que su pareja se lleve a “meserear” a su hijo para que aprenda a ganarse su dinero desde pequeño, por lo que esta declaración de la también actriz generó todo tipo de opiniones en plataformas digitales.

Estas declaraciones de Anette Cuburu fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al periodista de espectáculos, Michelle Rubalcava, en la cual, aprovechó para aclarar que ya no hablaría más sobre el escándalo con Andrea Legarreta y dejó ver que el caso podría llegar a los tribunales, aunque no lo confirmó de forma explícita, no obstante, en dicha charla también habló sobre otros aspectos de su vida privada y fue aquí donde fue cuestionada sobre su situación sentimental.

Sigue leyendo:

"Para que respete”: Poncho de Nigris asegura que educa a sus hijos con golpes y no le importa el qué dirán

Anette Cuburu revela cuál es el papel de Galilea Montijo en el escándalo con Andrea Legarreta

Anette Cuburu revela que su novio se lleva a “meserear” a su hijo

Al ser cuestionada de forma directa sobre su situación sentimental, Anette Cuburu dijo sin titubear que se encuentra más que contenta pues nunca en su vida, ni ella ni sus hijos se habían sentido tan protegidos por lo que todo fueron halagos para el empresario, Aarón Mizrahi, con quien lleva año y medio de relación.

Anette Cuburu dijo sentirse más que feliz en su relación con Aarón Mizrahi. Foto: IG: anetteoficial

“Muy bien, la verdad es que estoy muy contenta, yo nunca había estado con un hombre que me cuidara tanto, que me procurara tanto, siempre es ‘¿qué necesitas? Yo te cuido, yo te acompaño, vamos a hacer que todo salga padre de esta manera, ¿dónde están los niños?’ o sea, nunca nos habíamos sentido protegidos de esa manera, entonces estoy muy contenta porque obviamente todas las mujeres queremos sentirnos así y pues ya llevamos año y medio, mis hijos lo adoran y yo lo adoro, estoy tranquila, en paz y muy contenta”, señaló Anette Cuburu.

Para culminar el tema de su pareja, Anette Cuburu señaló que sus hijos también adoran al empresario y ella dijo sentirse tranquila debido a que es un buen ejemplo para sus herederos, prueba de ello es que confesó que su galán le está enseñando a su hijo el valor del trabajo y del dinero pues confesó que ocasionalmente se lo lleva a “meserear” a sus restaurantes.

El hijo de Anette Cuburu tiene doce años de edad. Foto: IG. anetteoficial

“Muy bien, lo adoran, es de que se van con él solos, él es empresario, tiene restaurantes entonces de pronto mi hijo es de ‘quiero no sé qué’ y entonces él dice ‘¿ah sí? Pues vente a meserear’ entonces se lo lleva ahí a meserear para que se gane su lana, para que sepa lo que es ganarse su dinero y comprar sus cosas, está padre que los encaminen bien”, expresó Anette Cuburu, cuyas palabras dividieron opiniones en redes sociales pues mientras algunos consideran que su hijo, quien tiene 12 años, está muy pequeño para trabajar, mientras que otros la felicitaron por inculcarle cosas positivas a su heredero.