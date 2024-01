Anette Cuburu revela cuál es el papel de Galilea Montijo en el escándalo con Andrea Legarreta

Pese a que Anette Cuburu ya no pretende hablar de su intenso pleito con Andrea Legarreta, la excondcutora de “Venga la Alegría” se tomó el tiempo para aclarar cuál fue el papel de Galilea Montijo en toda esta controversia para así ponerle fin a todas las especulaciones sobre el tema en las que se involucra a la tapatía, por lo que las palabras de la también actriz sorprendieron a más de uno.

Estas nuevas declaraciones de Anette Cuburu fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al periodista de espectáculos, Michelle Rubalcava, quien sin titubear cuestionó a la conductora oriunda de Mexicali sobre el papel de Galilea Montijo en toda la polémica con Andrea Legarreta y preguntó si era cierto que había sido la tapatía quien le había avisado sobre el rumor que derivó en su divorcio y su salida de Televisa.

Anette Cuburu revela cuál fue el papel de Galilea Montijo en la polémica con Andrea Legarreta

Al escuchar esta pregunta de Michelle Rubalcava, Anette Cuburu ni si quiera le permitió culminar al periodista su cuestionamiento y de inmediato descartó que Galilea Montijo estuviera involucrada en este escándalo y hasta señaló que “La Gali” fue una de las pocas personas que la ayudó cuando estuvo sin trabajo y en este rubro también hizo una mención especial a Roxana Castellanos y culminó asegurando que siempre protegerá a la tapatía tal y como ella lo hizo en el pasado.

Anette Cuburu aseguró que Galilea Montijo no tiene nada que ver en este escándalo. Foto: Programa Hoy

“No, Galilea Montijo es una de mis mejores amigas, me trató increíble, me ayudó muchísimo en mi divorcio, con mis hijos a sacarlos adelante, cuando yo no tenía y me faltaban muchas cosas ella se hizo cargo y le voy a estar eternamente agradecida, ella lo sabe y a Roxana Castellanos también, Gali es una de mis amigas más cercanas en mi vida, no la quiero, la adoro y la voy a proteger siempre como ella me protegió a mí, pero Gali no tuvo nada que ver en esto, para nada” sentenció Anette Cuburu.

Anette Cuburu podría haber demandado a Andrea Legarreta

En esta misma entrevista, Mich Rubalcava le preguntó a Anette Cuburu si eran ciertas las versiones en las que se aseguraba que habría interpuesto una demanda formal ante las autoridades contra Andrea Legarreta, sin embargo, la conductora apeló que no debía ofrecer más información sobre el tema por recomendación de sus abogados, además, señaló que de ahora en adelante este tema solo se abordará en privado, por lo que, aunque no lo dijo de forma explícita, ambas celebridades se verían obligadas a resolver sus diferencias en los tribunales.

Anette Cuburu ha sostenido que nunca fue amiga de Andrea Legarreta. Foto: Programa Hoy

Por su parte, Andrea Legarreta no ha emitido declaraciones adicionales sobre el tema, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando responda a la supuesta demanda que existe en su contra por parte de Anette Cuburu.