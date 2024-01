Annette Cuburu no le manda bendiciones a Andrea Legarreta: "es muy doble moral"

Anette Cuburu acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que calificó el actuar de Andrea Legarreta como “doble moral” pues resulta que la exconductora de “Venga la Alegría” señaló que, contrario a la conductora de “Hoy”, ella no está dispuesta a enviarle bendiciones o amor a alguien que le ha hecho tanto daño a su familia, además, la también creadora de contenido aprovechó para dejar en claro que no le importa en lo absoluto ser criticada por haberse lanzado contra su excompañera.

Estas nuevas declaraciones de Anette Cuburu fueron vertidas durante su participación en el programa de Radio Fórmula llamado “Todo para la mujer” donde Maxine Woodside y su equipo de conductores aprovecharon para cuestionarla sobre la polémica con Andrea Legarreta y para empezar le preguntaron si le habían afectado las críticas que se desataron en su contra y aunque descartó esta idea, señaló que tuvo que salir a defender a su familia pues sus hijos se habían visto afectados.

Sigue leyendo:

Andrea Legarreta le responde a Anette Cuburu: "le deseo que tenga estabilidad emocional"

Erik Rubín reacciona al supuesto amorío de Andrea Legarreta, manda mensaje a Anette Cuburu

“Es muy doble moral”, Anette Cuburu se vuelve a lanzar contra Andrea Legarreta

“Mira yo estoy acostumbrada a que me den de ese lado, todos los días, entonces ya como que se me hizo piel de elefante, a mí no me afecta en lo absoluto, pero a ellos sí, entonces es por eso que yo tengo que salir y alzar la voz porque mucha gente dice ‘ay, por qué no le mandas amor a fulanito’, pero a poco ustedes le mandan amor a gente que les ha hecho daño, que se ha metido con tus hijos, estaría raro, es muy doble moral”, comenzó Anette Cuburu.

En otro momento de la entrevista, Ernesto Buitrón, confrontó a Anette Cuburu y le preguntó si no consideraba que su pleito con Andrea Legarreta era innecesario por el mensaje de violencia que transmite, sin embargo, la expresentadora de “Venga la Alegría”, dejó en claro que está en contra de cualquier tipo de violencia, pero descartó que su pleito con la titular de “Hoy” sea el caso pues considera que solo está defendiendo su casa y a los suyos.

Anette Cuburu se mantine firme en su postura contra Andrea Legarreta. Foto: IG: maxwoodside

“Es completamente innecesario pelearte con cualquiera en la vida y súper visceral, pero si alguien llega mañana y habla mal de ti seguramente le vas a contestar, si alguien se está metiendo contigo constantemente le vas a contestar, claro que es innecesario pelarnos, el mundo está lo suficientemente en guerra y está violento como para también pelearte tú, nada más que no se metan con tu casa porque entonces vas a reaccionar, pero no es violencia, no se equivoquen”, señaló Anette Cuburu.

Para finalizar, los conductores del programa fueron directo al grano y le preguntaron a Anette Cuburu si existía la posibilidad de hacer una tregua con Andrea Legarreta o simplemente realizar una reunión para que puedan limar asperezas en privado, sin embargo, aseguró que “no sabía” y rápidamente cambio de tema y aprovecho para invitar a sus seguidores a su obra de teatro, por lo que su negativa dejó ver que no está dispuesta a arreglar las cosas con su homóloga.