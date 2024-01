Alfredo Adame respalda a Anette Cuburu: "lo que dijo es verdad", se lanza contra Andrea Legarreta

La conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta está en el ojo del huracán después de que Anette Cuburu ventilara que no tienen la mejor de las relaciones a pesar de que coincidieron en el elenco del matutino de Televisa. Ahora el famoso, Alfredo Adame se metió en el "chisme" de este 2024.

Hace unos años el exgalán de telenovelas aseguró que Andrea Legarreta fue la responsable de su salida del "programa Hoy" y de su veto de Televisa. Además aseguró que la conductora le fue infiel durante mucho tiempo a su expareja sentimental, Erik Rubín.

Sigue leyendo:

Andrea Legarreta y Anette Cuburu sí eran amigas, filtran imágenes que lo demuestran

Ahora, ante las fuertes declaraciones de Anette Cuburu, Alfredo Adame fue cuestionado por las conductoras del programa "La Mesa Caliente". Fiel a su estilo el exconductor del "programa Hoy" se lanzó de fuerte manera contra su excompañera, Andrea Legarreta.

Sin guardarse nada el artista conocido como "El Golden Boy" aseguró que Andrea Legarreta es una mala persona, por lo que no piensa a volver a mencionar su nombre. Confesó que durante 17 años la estrella de Televisa le quiso fastidiar su vida profesional.

"Muy mala persona, mucha gente la ha padecido. No merece que gaste un mililitro de saliva. Durante 17 años me quiso hacer daño, me quiso fastidiar", señaló.