"Para que respete”: Poncho de Nigris asegura que educa a sus hijos con golpes y no le importa el qué dirán

Poncho de Nigris causó una gran polémica en redes sociales durante las últimas horas debido a que reveló que en algunas ocasiones ha tenido que recurrir a los golpes para poder educar a sus hijos, además, señaló que no le importa el qué dirán pues considera que son necesarios estos “correctivos”, por lo que, como era de esperarse, las palabras del exparticipante de “La Casa de los Famosos” generaron todo tipo de opiniones entre los internautas.

Estas declaraciones de Poncho de Nigris fueron vertidas durante su podcast llamado “Viejos lobos de mar”, el cual, conduce junto al comediante Óscar Burgos, quien fue el encargado de dar pie a que saliera a colación el tema de la educación a golpes pues recordó que su padre frecuentemente recurría a la violencia para corregirlo y el integrante del “Team Infierno” recordó que su progenitor también lo hacía y que incluso, en alguna de estas golpizas su hermano Toño se orinó por el dolor.

Sigue leyendo:

"No vale la pena": Adal Ramones contesta a Poncho de Nigris tras su encontronazo en el aeropuerto

Mamá de Poncho De Nigris se va contra Marcela Mistral: asegura que le pateó la maleta y que la quería vestir de "bruja"

Las controversiales declaraciones de Poncho de Nigris están disponibles a partir del minuto 13:11

"Cada quien educa a sus hijos como quiere", asegura Poncho de Nigris

Cabe mencionar que Poncho de Nigris señaló que, aunque las golpizas que les dieron fueron brutales tuvieron como resultado personas fuertes, por lo que considera que estos “correctivos” son necesarios de vez en cuando y fue aquí donde admitió que sí ha llegado a golpear a su hijo Ponchito. Lo que generó polémica fue que no le importa el qué dirán pues considera que es mejor una nalgada ahora que su heredero es pequeño para que cuando sea más grande no las necesite.

“Es un correctivo, a Ponchito le di, y lo voy a decir públicamente, me vale madre lo que piensen, cada quien educa a sus hijos como quiere, yo sé que es una nueva generación y es una nueva educación de ‘platicar, ¿qué te parece si haces esto? ‘me gustaría que…’, ‘controla tus emociones’, ‘respira’ y ‘cuenta hasta diez’, eso lo hace Marcela y se le montan los niños, no hacen caso en muchas cosas".

Poncho de Nigris señaló que estos "correctivos" tampoco deben ser golpizas. Foto: IG: ponchodenigris

"Dos veces le di nalgadas, unas nalgaditas para que no se te monte y con eso tuve, me tocó darle una a los tres años y otra a los cuatro años para que respete a su mamá, para que respete a su hermana, para que sepa que no se debe tocar a las mujeres, de repente le habla mal a una de las chicas que nos ayudan en la casa, muy chingoncito, haz de cuenta desde arriba dice ‘hey, tráiganme agua’ y yo le digo ‘estás pend***, tienes siete años, baja por agua, tu no vas a estar dando órdenes en la casa’", confesó.

Por otro lado, agregó que "Ponchito me ama y lo tengo así, pero a lo que voy es a esa edad una nalgadita para que ya de grande no las ocupe, unas nalgadas a tiempo”. Como era de esperarse, estas palabras de Poncho de Nigris tuvieron un gran impacto en redes sociales donde se hicieron virales y dieron pie a que se abriera un intenso debate en torno al tema pues hubo posturas a favor y en contra el uso de la violencia física en la educación de menores.

No obstante, el influencer y cantante se mantuvo firme en su postura y aseguró que solo quiere hacer de sus hijos buenas personas y que estos “correctivos” son guías para que encuentren el mejor camino, asimismo señaló que aunque es un tema polémico es necesario abordarlo.