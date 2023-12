"Ya no puedo": mamá de Poncho De Nigris pide ayuda entre lágrimas, este es el fuerte motivo

Leticia Guajardo, mamá de Poncho De Nigris rompió en llanto durante una transmisión en vivo que realizó en redes sociales, ahí confesó que no puede más y necesita ayuda ya que supuestamente no contaría con el apoyo de sus familiares, por lo que pidió apoyo.

La mamá del influencer relató que se despertó a las 3:00 horas de la madrugada luego de escuchar un "ruido espantoso", cuando fue a investigar que podía haber sucedido en su hogar vio que su esposo estaba tirado en el piso nuevamente, detalló que no sabe cómo pero logró levantarlo y que lo volvió a acostar y le pidió que ya no se levantara. Aparentemente ella duerme en una habitación arriba de la casa y él en otro cuarto que se localizaría en la planta baja.

Leticia Guajardo explicó que a raíz del susto se le fue el sueño pero fue en ese momento fue cuando rompió en llanto y expresó "está muy pesado ya no puedo", admitió que se siente cansada, desesperada por la situación y que ya no aguanta el dolor del cuerpo.

"Estoy muy cansada y muy harta, no es posible que no me pueda ayudar nadie", relató Leticia Guajardo.