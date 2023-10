¿Poncho De Nigris es gay? Su mamá hace fuertes revelaciones en una transmisión EN VIVO

Leticia Guajardo se volvió a robar cámara con sus fuertes y polémicas declaraciones sobre su hijo Poncho De Nigris, en esta ocasión reconoció que pensaba que su primogénito era homosexual e incluso reveló que todos lo sospechaban y hasta explicño los motivos.

Esto ocurrió en el podcast que tiene el exintegrante de La Casa de los Famosos y su esposa Marcela Mistral en Youtube, donde la invitada de honor era Doña Leticia Guajardo, una de las favoritas de los seguidores de la familia, durante la emisión el influencer compartió que “si yo conociera una persona que fuera igual que yo y aunque fuera hombre, si hubiera otro Poncho De Nigris me haría p$%& mamá"

Ambos tienen un sentido del humor y personalidad muy similar Foto: instagram leticiagdn_

¿Poncho De Nigris es bisexual? Su mamá confesó que tenía sospechas

A lo que su madre respondió sin tapujos pues desde hace mucho pensaba pero gracias a Dios que te liberaste", a lo que el artista se sorprendió y le cuestionó quién o quiénes dudaban de su sexualidad y la respuesta de Doña Leticia fue contundente "toda la gente", lo que incomodó al exintegrante del Team Infierno y hasta cuestionó por qué su mamá dijo que se había liberado.

"Tenías el pelo largo, rubio, parecías mujer", afirmó Leticia Guajardo.

Y frente a su esposa le contestó a su progenitora "una cosas es que parezcas porque te ves guapo y otra es que seas", pero reafirmó que si hubiera otro Poncho De Nigris en el multiverso "yo sería gay y seria mi novio". La también influencer no se quedó callada y le refutó que si fuera gay sería muy bueno con su mamá.

Mamá de Poncho De Nigris revela que sospechaba que era gay: “parecías mujer”

Aunque todo fueron risas, quien no termió tan feliz la conversación fue Marcela, ya que Poncho agregó "pero como no hay encontré a Marcela", la exconductora le preguntó que qué era ella y él con la sinceridad que lo caracteriza manifestó "tú eres todo lo contrario, nos estamos acoplando, me ayudas en muchas cosas y yo en otras".

Tienen una relación muy cercana y sincera Foto: instagram leticiagdn_

Y aunque las declaraciones no son recientes, el video se encuentra en el Instagram de Doña Leticia quien ya es toda una influencer que ha logrado ganarse el cariño del público con sus ocurrentes comentarios pero también ha desatado el enojo de un sector de la población. Pero si algo distingue a madre e hijo es su gran sentido del humor y el fuerte lazo que tienen, además de que su personalidad es muy parecida.

