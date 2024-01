"No vale la pena": Adal Ramones contesta a Poncho de Nigris tras su encontronazo en el aeropuerto

Después de varias semanas, Adal Ramones por fin dio la cara para contestar a Poncho De Nigris, quien le reclamó fuertemente cuando se le encontró en un aeropuerto de la república mexicana. El conductor dio a conocer qué fue lo que realmente pasó en el momento en el que el exconcursante de La Casa de los Famosos México se acercó a él y cómo le respondió.

El pasado mes de diciembre, se hizo viral en redes sociales un video en el que Poncho y Adal se encontraban discutiendo en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León. Aparentemente, este descontento se originó hace más de 10 años, cuando la celebridad de internet iniciaba su carrera en Televisa, mientras que el presentador ya comenzaba a tener popularidad, por lo que, según De Nigirs, lo trató mal.

Poncho De Nigris le reclamó a Adal Ramones por su actitud Foto: Captura de pantalla

Así le respondió Adal Ramones a Poncho De Nigris tras su pelea

Adal Ramones ofreció una entrevista para el programa "Sale el Sol", en la que habló sobre el encontronazo que tuvo con Poncho De Nigris hace unas semanas. El conductor de "Otro Rollo" admitió que el ahora influencer estaba en su derecho de molestarse, sin embargo, puntualizó que fueron 13 años en los que no pudieron verse para aclarar la situación.

"Él tenía una molestia hace 13 años. Y él tiene todo el derecho de haberse sentido. Y yo dije 'bueno, no lo veo' y decía 'el día que venga y me busque, le puedo dar una explicación'. Pero pasaron 13 años sin vernos", destacó el también actor, quien de igual tuvo que enfrentarse al regiomontano, que a pesar de los años quería dar a conocer su descontento.

Adal Ramones aseguró que todo quedó resulto con Poncho De Nigris IG @adalramones

¿Cómo es la relación de Adal Ramones y Poncho De Nigris tras la discusión?

Aunque en el video se puede ver que el ex integrante de "Solo Para Mujeres" estaba muy molesto durante la acalorada discusión, el conductor, de 62 años, dejó ver que lograron conversar sobre ese malentendido, y que concluyeron en buenos términos. Ramones manifestó que no vale engancharse en ese tipo de problemáticas.

"Poncho lo dijo: 'soy otro, ya crecí, ya pasaron las cosas" y no vale la pena quedarse con esas cosas. Yo le decía a Poncho: 'Imagínate lo que digan de mi, conductores, gente que ha dicho. Imagínate tener una mala vibra. A mí toda la vida se me ha resbalado. No podemos ser artistas generación de cristal, estamos expuestos a todo", destacó Adal Ramones, que mencionó que todo quedó resuelto con De Nigris.