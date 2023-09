Saúl "Canelo" Álvarez, su esposa e hijas se preparan para la pelea en lujosas y costosas pijamas: FOTOS

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra preparándose para su pelea contra Jermell Charlo en Las Vegas, Nevada. A pesar de que el boxeador mexicano se medirá solo en el ring con el estadounidense, es su familia la que lo está apoyando como siempre, así lo demostró su esposa Fernanda Gómez, quien compartió en sus redes sociales que para darle ánimos al pugilista, todos los integrantes de la dinastía usaron la misma lujosa y costosa pijama de una exclusiva marca.

Este 29 de septiembre, se realizó la ceremonia de pesaje entre Canelo y Charlo, quienes se volvieron a encarar antes de la pelea de la noche de este sábado. Mientras el pugilista originario de Jalisco estaba dando su conferencia de prensa, se pudo ver a su esposa, Fernanda y a su pequeña hija Mafer, abajo, apoyándolo. Ambas no pasaron desapercibidas, ya que lucieron el mismo look que el deportista, se trató de una pijama de satín amarilla muy llamativa.

Fernanda y su hija fueron a la ceremonia de pesaje IG @fernandagmtz

La familia del Canelo presume costosas pijamas

Gómez compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos en las que dejó ver más a detalle aquella vestimenta que cautivó a todos sus seguidores, pues además de ser costosa, también demostró que son una familia muy unida. El look de estilo pijama era de color amarillo con unos bordes en blanco, y llamó la atención debido a que era de la exclusiva marca de ropa Dolce & Gabbana, la cual creó estas piezas especialmente para la familia del Canelo, ya que tenían bordado el logo de su nombre.

En las imágenes que la esposa del Canelo compartió se puede ver que asistieron a la ceremonia de pesaje, pero las que más llamaron la atención fue en las que el boxeador está en su hotel junto a su familia, ya que se le observa sentando en el sillón abrazando a Fernanda, mientras que en otra de las postales está con la pequeña Mafer, quien se ha convertido en la sensación de las plataformas debido a su ternura y su estilo.

La niña encantó con su look de la exclusiva marca IG @fernandagmtz

Emily Cinnamon también apoya a su papá, Canelo

Aunque en las imágenes de Fernanda Gómez, Emily Cinnamon no apareció, la joven se encuentra en Las Vegas para apoyar a su papá. En sus historias de Instagram, la ahora modelo compartió una serie de fotos y videos en los que se le puede ver en la ciudad estadounidense y al igual que su hermanita menor y su madrastra, vestía la pijama que fue especialmente creada por la exclusiva marca para el boxeador, de 33 años.

En tanto, mientras Fernanda Gómez compartió la foto con la leyenda: "Orgullosas de nuestro hombre. we got this papi", muchos de los usuarios de la plataforma le preguntaron la razón por la que no aparecían los demás hijos del Canelo. "Y los otros hijos" y "Deberías de salir más con el niño él no tiene la culpa", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de la esposa del pugilista.

Emily también presume la pijama IG @emilyc.alvarez

SIGUE LEYENDO:

AHORA Canelo Álvarez vs Jermell Charlo EN DIRECTO: sigue en vivo la transmisión de la pelea desde Las Vegas