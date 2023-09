Piqué estaría en la CDMX: aseguran que el ex de Shakira pasea por Polanco

A pesar de todos los escándalos debido a su separación con Shakira, Gerard Piqué aún sigue trabajando y aparentemente ahora está en la Ciudad de México. Según un par de periodistas de espectáculos, el exfutbolista del Barcelona fue visto paseando por la colonia Polanco, por lo que muchos de sus fanáticos se preguntan que es lo qué está haciendo y cuánto tiempo estará en tierra azteca, ya que no es la primera vez que está aquí.

El ex defensa de la Selección Española es muy popular debido a su larga carrera en el deporte, sin embargo, en el último año no ha dejado de dar de qué hablar debido a su separación con la cantante de "Te Felicito". La intérprete originaria de Colombia ha dejado ver que el término de su relación se debido a una "traición" por parte de él, no obstante, el deportista no ha hecho caso a las críticas, ya que está se le ve paseando con su nueva novia Clara Chía, a la que presume constantemente.

Piqué se encuentra trabajando en su faceta de empresario IG @3gerardpique

¿Piqué está en la CDMX?

Piqué reside en Barcelona, España, junto a su novia, sin embargo, hay veces que se traslada a Miami, Florida, para ver a sus hijos, Milan y Sasha, que viven en la ciudad estadounidense. No obstante, sorprendió al darse a conocer que supuestamente el ahora dueño del Kosmos, se encuentra en la Ciudad de México, ya que se le vio en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde ya había estado anteriormente.

De acuerdo al periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien tomó la información de Flor Rubio, el ex de Shakira fue captado la mañana de este 26 de septiembre en la famosa colonia, en donde presuntamente está grabando un comercial. En su cuenta de Instagram el comunicador destacó que Piqué está trabajando de la mano de un conocido banco, sin embargo, no especificó de cuál se trata, pues hasta el momento no se ha revelado que sea la imagen oficial de una empresa.

El periodista reportó quye Piqué está en México IG @kaffievillano

Es la segunda vez que Piqué está en México

Esta no es la primera vez que Gerard Piqué viene a México, pues en junio de este año el empresario se hospedó en el Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, ya que se encontraba preparando el anuncio para la expansión del torneo de futbol siete, de nombre "Kings League", del cual es dueño el español. Con esta segunda visita, los fans esperan que tenga una mejor actitud, ya que anteriormente algunos usuarios de redes sociales reportaron que no era amable con la gente con la que se cruzaba.

