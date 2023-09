Muere querida influencer a los 35 años y deja conmovedora carta: “sabíamos que pasaría”

El mundo de la farándula internacional nuevamente se encuentra de luto debido al lamentable fallecimiento de la querida influencer británica, Nicky Newman, quien alcanzó la fama por compartir cómo era su vida cotidiana en su intensa lucha contra el cáncer, enfermedad que le quitó la vida a los 35 años y lo que más impacto causó fue que la creadora de contenido dejó una conmovedora carta póstuma en la que se despidió de todos sus seguidores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde su esposo, “El Sr. G” compartió el texto que la influencer había dejado preparado para el momento de su muerte, en el cual, señaló que desde que le detectaron dicha enfermedad hace cinco años sabía que este momento llegaría pues cuando fue diagnosticada ya había nada qué hacer.

Nicky Newman fue diagnosticada con cáncer desde hace cinco años y medio. Foto: IG: nicknacklou

“Si estás leyendo esto significa que he muerto, pero lo hice cinco años y medio después del diagnóstico, no está nada mal para un cáncer etapa 4. Y nada de ‘luchó su batalla sin sentido’, yo no perdí nada, el cáncer finalmente se hizo cargo y está bien, todos sabíamos que pasaría”, comenzó el texto de la influencer cuya intención en los últimos años fue la de acompañar a otras personas que atravesaban su misma situación a través de su propia experiencia.

En la parte final de su texto póstumo, Nicky Newman les hizo una petición especial a todos sus seguidores, además, se tomó el tiempo de agradecerles por haberla acompañada en este complicado proceso que con su compañía se hizo más llevadero y también pidió que sigan apoyando a su esposo pues él se encargará de mantener vivo su legado a través de distintos proyectos.

El esposo de Nicky Newman también le dedicó unas emotivas palabras. Foto: IG: nicknacklou

“Prométanme atesorar a los que te rodean y darle a tus amigos y seres queridos los mayores abrazos. ¡Atrapa la vida! Nunca sabes realmente lo que está llegando a la vuelta de la esquina, así que no es nada por sentado. Todos ustedes se han convertido en parte de mi legado, de mi “Instagramaly”. En nombre del Sr. G les agradezco desde el fondo de mi corazón por estar aquí en cada paso de mi camino. Hay más cosas por venir, las cuales tendrán como objetivo continuar con este legado, así que quédense y sigan siendo los increíbles humanos que ya son”, escribió Nicky Newman.

Por su parte, el Sr. G compartió otro texto en el que recordó que conoció a Nicky Newman desde que ambos tenían catorce años de edad y desde entonces tuvieron una conexión realmente inexplicable, además, dijo sentirse satisfecho pues desde que recibió el terrible diagnóstico solo se enfocaron en aprovechar cada segundo que tuvieron, por lo que no quedó nada pendiente entre ambos.

Nicky Newman se convirtió en la inspiración de miles de personas en todo el mundo. Foto: IG: nicknacklou

Cabe señalar que, desde hace algunas semanas la salud de Nicky Newman había empeorado y apenas el pasado fin de semana se había informado en sus redes sociales que debía tomarse un descanso debido a su frágil estado, no obstante, fue la noche del lunes cuando se realizó la publicación donde ella misma confirmó su muerte.

