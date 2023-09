Muere querido actor a dos días de su cumpleaños 44, tenía graves problemas de salud mental

Recientemente diversos medios de comunicación internacionales como "Variety" confirmaron la lamentable muerte del actor Billy Miller, esto pocas horas antes de cumplir 44 años de edad. Esta noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, esto principalmente debido a la trascendencia del actor, quien fue ganador del Emmy diurno por su trabajo en producciones como “The Young and the Restless ” y “General Hospital”.

El actor también es recordado por su trabajo en la serie "CSI: New York" y por actuar al lado de Meghan Markle en la serie "Suites" y de acuerdo a los detalles que hasta el momento se saben murió en Austin, Texas a sus 43 años, esto a dos días de su cumpleaños número 44.

¿De qué murió Billy Miller?

A pesar de que todavía no han sido confirmadas las causas de muerte, se sabe que el famoso presentaba problemas de saud mental. El manager de Miller confirmó su deceso a través de un comunicado el pasado domingo 18 de septiembre, y fue precisamente a través de este boletín que se reafirmó que Miller tenía complicasiones con la depresión.

"El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió", se informó a través del comunicado emitido por su manager, esto de acuerdo a la revista Variety.

¿Quién era Billy Miller?

El verdadero nombre de Billy era William John Miller en Tulsa, Oklahoma, el 17 de septiembre de 1979 y se sabe que desde temprana edad mostró aptitudes e interés para estar frente a los medios de comunicación y especialmente frente a los reflectores. Por ello, Miller decidió seguir su sueño y comenzó a tomar clases de actuación y a buscar oportunidades en el mundo del espectáculo.

Comenzó con pequeños papeles en comerciales de televisión, incluso hico un anuncio para Pizza Hut y participó en producciones teatrales locales. Luego avanzó a papeles secundarios dentro de series de televisión como "CSI: NY" y "Suits." Estas apariciones iniciales le ayudaron a ganar experiencia en la actuación y a construir su currículum.

La trayectoria de Billy Miller en el mundo de la actuación

Más tarde se dio el gran avance de Billy Miller en la actuación, esto cuando comenzó a trabajar en telenovelas y especialmente cuando el joven rubio de ojos azules interpretó a Richie Novak en "All My Children" entre 2007 y 2008. Más tarde, su papel con mayor alcance fue el de Billy Abbott en la exitosa telenovela "The Young and the Restless" donde estuvo desde 2008 hasta 2014.

Después de este destacado trabajo actoral Billy Miller siguió trabajando en telenovelas, interpretando a Jason Morgan (y otros personajes relacionados) en "General Hospital" desde 2014 hasta 2020. Su actuación en esta serie también recibió elogios y le valió varios premios debido a su versatilidad para interpretar emociones a través de la pantalla, algo con lo que ahora seguirá siendo recordado a pesar de su partida a la corta edad de 43 años.

