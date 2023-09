“Yo le aplaudo”, Adianez Hernández recibe el apoyo de Vanessa Claudio tras infidelidad a Rodrigo Cachero

Luego de haber reconocido que le fue infiel a Rodrigo Cachero, Adianez Hernández se convirtió en blanco de todo tipo de críticas, incluso, se posicionó como una de las celebridades más odiadas del momento, no obstante, Vanessa Claudio aprovechó un encuentro con la prensa y salió en defensa de su amiga, a quien le expresó su total apoyo en esta complicada situación y dicha acción de la conductora de “Al Extremo” generó todo tipo de opiniones al respecto.

Estas declaraciones de la presentadora originaria de Puerto Rico fueron vertidas durante un encuentro que tuvo con distintos medios de comunicación previo la presentación de “Resulta y Resalta”, el nuevo show de Wendy Guevara que presentó en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México y luego de hablar de esta nueva faceta de la ganadora de “La Casa de los Famosos” Vanessa Claudio fue cuestionada sobre la complicada situación en la que se encuentra su amiga, Adianez Hernández y la también actriz no titubeó al expresarle su total apoyo.

“(La apoyo) como mujer, como compañera y como amiga. Como saben Adianez y yo estudiamos en el CEFAT, somos compañeras de año, fui a la boda de Cachero y Adianez, estuve presente en ese momento, es un momento complicado e independientemente de que sí fue un error, nadie es perfecto, dio la cara, yo le aplaudo desde el punto en que lo dijo, ‘fallé desde el punto de mi cobardía, desde mi debilidad’ pues mira, nadie es perfecto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, fueron las palabras de Vanessa Claudio.

En otro momento de la entrevista, Vanessa Claudio señaló que también apoya a Rodrigo Cachero pues fue su maestro en el CEFAT de TV Azteca hace algunos años, no obstante, refirió que lo único que importa en estos casos es llegar a un acuerdo en pro de los hijos, a quienes también conoce y les guarda cariño.

La relación de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero duró alrededor de once años. Foto: IG. adianezhzr

“La abrazo de verdad con todo el cariño y a Cachero también porque Cachero fue mi maestro en el CEFAT también, imagínate, es una situación súper delicada, súper complicada, pero yo creo que lo más importantes es pensar en los niños, al final del día son lo más importante”, finalizó Vanessa Claudio cuyas palabras generaron todo tipo de opiniones entre sus seguidores pues algunos no ven con buenos ojos que se haya posicionado a favor de la exparticipante de Survivor México.

Adianez Hernández pide a Rodrigo Cachero que reconozca su responsabilidad

A través de un video difundido en Instagram Adianez Hernández reconoció que sí le fue infiel a Rodrigo Cachero con Augusto Bravo señalando que se enamoró y que actuó desde su debilidad, no obstante, pidió un alto a las críticas pues pese a haber quedado como la villana de esta historia aseguró que no todos estos hechos se detonaron por su culpa pues señaló que desde hace tiempo ya se sentía abandonada en varios aspectos por Cachero, por lo que le pidió reconocer su responsabilidad en su ruptura, no obstante, el histrión todavía no se pronuncia al respecto.

