Macky González se impone como la sensación del verano al combinar bikini negro con pantalones reveladores: FOTO

Macky González aprovechó del último fin de semana del verano para darse una escapada a la playa, desde donde disfrutó de relajados días de descanso, pero también del clima tropical que se desea todo el año, especialmente ahora que las temperaturas comienzan a descender. Y como era de esperar, recurrió a sus redes sociales para compartir todos los detalles de u nueva aventura, entre los que se encuentra una icónica sesión de fotos.

En una nueva oportunidad, la deportista posó desde la playa con un cautivador look que sin duda revienta todas las tendencias que se vieron durante los últimos meses, ya que no dudó en llevar las prendas más arriesgadas y reveladoras para darle un toque sexy a su imagen. De acuerdo con los detalles que dejó ver, las prendas rasgadas y los bikinis son la dupla perfecta para las mujeres modernas y que no dudan en experimentar con su estilo hasta marcar tendencia.

FOTOS: Macky González cautiva en arriesgado look de bikini y pantalones rasgados

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex participante de "Exatlón México" compartió un par de postales en las que se aprecia el cristalino mar de fondo, mientras que ella posa sentada en una roca con el look más trendy del verano. Para la ocasión, se sumó a la fiebre de los trajes de baño negros con un coqueto diseño de dos piezas en el que el top recupera la forma triangular tan clásica que nunca pasa de moda; sin embargo, le dio su sello personal al llevarlo ajustado para un escote más icónico.

Así cautivó en redes. (Foto: IG @macky.mx)

A diferencia de otras ocasiones, Macky González no dejó ver la parte inferior de su bikini, aunque según los looks que llevó en esta temporada, tanto los tiros altos como los bajos son la opción perfecta para lucirse y resaltar los esfuerzos que tiene en el gym, pues un vientre plano, abdomen de acero y cintura pequeña siempre se vuelven los protagonistas.

En cambio, la atleta apostó por darle un toque arriesgado a su imagen y poco convencional al llevar un par de pantalones reveladores en color blanco, esta última pieza que ya es básica para la playa destaca por un efecto rasgado que pone en jaque a los diseños de crochet que tanto se han visto en las famosas. Por supuesto, este diseño permite que la figura quede a la vista de forma discreta y moderna.

¿Le robarías el look a Macky González? (Foto: IG @macky.mx)

Finalmente, un detalle que no pasó desapercibido para nadie es que llevó los accesorios más glamurosos con los que logró convertir su look en el más elevado del momento, pues unos lentes de sol, joyas para darle brillo a la imagen y tacones con plataforma fueron indispensables para lucirse en una nueva sesión de moda.