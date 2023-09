La Rosa de Guadalupe: así resolvió la producción el famoso airecito que le pega en la cara a los actores que les cae el 20  

La Rosa de Guadalupe es una de las emisiones más importantes en México, el programa que se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas ha dejado en la memoria de los televidentes alguno de los miles de capítulos, pero una de las cosas que más le llama la atención a la audiencia es la manera en la que dan a conocer el punto culminante de la trama.

Desde el primer capítulo las personas se sintieron atraídas por la manera en la que la producción decidió desarrollar el episodio, ya que primero presentan un punto problema, después llega de la nada una rosa como símbolo del acompañamiento religioso y cuando la trama se resuelve el protagonista se muestra con un poderoso aire que da paso que todo se soluciona o se entendió la dificultad.

Una de las preguntas más frecuentes, es ¿Cómo crean el aire de La Rosa de Guadalupe?, y aunque era uno de los secretos mejores guardados de la producción, en TikTok salió a la luz un video en el que dan a conocer que lo hacen desde una secadora para el cabello que apunta al rostro del actor o actriz, contrario a lo que antiguamente se pensaba que hacían uso de un ventilador.

“Siempre pensé que era un ventilador”, “Yo me imaginaba un ventilador”, “siento que me acaban de decir que Santa Claus no es real”, “Una vez vi la rosa de Guadalupe y cuando ocurrió esa escena escuché con mi familia el secador y nos matamos de risa” y “Con razón le suben todo el volumen a la música”, son algunos de los comentarios de la publicación.