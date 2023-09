Llaman "flojo" e "inmaduro" a Nicolás, hijo de Erika Buenfil, por no parar de quejarse: VIDEO

Nicolás Buenfil, el hijo de la actriz y celebridad de redes sociales Erika Buenfil, ha sido blanco de intensas críticas en redes sociales. Y es que Nicolás compartió un comentario sobre sentirse cansado en TikTok, un desahogo que no cayó en gracia entre muchos internautas, pues muchos le cuestionaron su agotamiento, pues aseguraron que no trabaja y es “un mantenido”.

Hubo quien si lo apoyó. Foto: @nicodashbuenfil / Instagram.

Sin embargo, aunque muchos lo atacaron, hubo quienes fueron empáticos con él y le aseguraron que lo entendían. Para muchos detractores, el comentario sobre el cansancio es un síntoma de inmadurez y desapego a la realidad laboral y también hubo quien lo llamó "flojo", pero hasta el momento no ha expresado su opinión acerca de esta polémica.

¿Qué hace Nicolás Buenfil?

Nicolás aa hecho modelaje y aparecido en revistas, pero no tiene, según los cibernautas, un empleo estable. “Desgraciadamente estamos iniciando la semana y yo ya no aguanto… De verdad cada vez me canso más…”, mencionó antes de hablar de otro tema sobre que ha sentido que hablan mucho de él.

Su video obtuvo más de 300 mil vistas. Foto: @nicodashbuenfil / Instagram.

Por lo que se le tachó, entonces, de ser un "chico privilegiado" cuya madre le proporciona todo. Y es que Erika es una actriz mexicana que ha tenido una larga y exitosa trayectoria en el mundo de la televisión, el cine y el teatro. Sin embargo, en los últimos años, ha logrado reinventarse y adaptarse a las nuevas tecnologías, convirtiéndose en una de las celebridades más seguidas y queridas en las redes sociales.

Erika Buenfil supera en popularidad a su hijo Nicolás

Erika Buenfil se unió a TikTok en 2019, siguiendo el consejo de su hijo Nicolás, fruto de su relación con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Al principio, solo lo hizo por diversión y para pasar el tiempo, pero pronto se dio cuenta del potencial que tenía esa red social para mostrar su lado más cómico y espontáneo. Así, empezó a crear videos cortos con diferentes temáticas, como parodias, bailes, retos, imitaciones y sketches humorísticos.

Se ha vuelto un ícono de las redes. Foto: @erikabuenfil50 / Instagram.

Su carisma, su naturalidad y su sentido del humor le valieron el reconocimiento y el cariño de millones de usuarios, que la siguen y comentan sus publicaciones. Actualmente, Erika Buenfil tiene más de 16.9 millones de seguidores y más de 250 millones de me gusta en TikTok. Mientras que Nicolás suma 1.4 millones de seguidores y 11.5 millones de me gusta.

SIGUE LEYENDO

Andrea Legarreta explota contra Raúl Araiza y Paul Stanley por pelearse "a golpes" en pleno programa en vivo: VIDEO

Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, se viste de luto con desgarrador mensaje: "genio y hombre único e irrepetible"