Erika Buenfil revela cómo su hijo Nicolás coincidió con sus medias hermanas en un juego de internet

Sin duda alguna, la actriz Erika Buenfil se ha convertido en la favorita de chicos y grandes, pues su incursión a las redes sociales la ha acercado con el público más jóven con quien tiene gran empatía pues así también está más cerca de su hijo Nicolas.

Para Erika Buenfil, lo más importante sin duda alguna es su hijo a quien últimamente hemos visto muy activo en redes sociales, y es justamente a través de este medio que Nicolás sin saberlo se encontró a su media hermana.

Erika y su hijo son muy unidos

Foto: IG @erikabuenfil50

¿Cómo fue que Nicolás Buenfil conoció a su media hermana?

Para Erika Buenfil el tema de su maternidad siempre lo tocó con suma cautela, por respeto a su hijo pero fue en 2022 cuando dio detalles de cómo es que Nicolás y su papá tuvieron ese primer encuentro y como es la relación entre ambos.

Sin embargo, recientemente la actriz y reina del Tiktok reveló que gracias al internet, sin saberlo, Nicolas estuvo teniendo encuentros con una de sus medias hermanas a través de los juegos en línea durante la temporada de la pandemia del COVID-19.

Nicolás conoció a su hermana gracias al internet

Foto: IG @nico.buenfil

"Coincide con sus hermanas por Internet. Viene la pandemia, encierrense, y entonces los chicos empiezan a jugar un poco más juegos de video y entonces recibo una llamada de parte del papá para decirme si mi hijo se llamaba (en los juegos en línea) 'Príncipe azul' o no sé qué, le grito a Nicolás '¿tú te llamas así?', 'sí'. (Ernesto) me dice 'pregúntale si está jugando con 'Cenicienta', vaya, no recuerdo los nombres, '(Nicolás), ¿tú estás jugando con una niña que se llama tal?', 'sí'. Entonces me dice Ernesto 'es que es su hermana'", contó Erika Buenfil

Luego de darse cuenta que los hermanos se encontraron sin saberlo, a través de los juegos en linea, Erika Buenfil sintió mucha emoción de ver la reacción de su hijo al saber que tenía una media hermana, con quien tiene una muy buena relación.

Nico y su media hermana tienen una gran relación

Foto: IG @nico.buenfil

"Ellos, los hermanos, se encontraron por Internet. La niña sí sabía quién era Nicolás, pero Nicolás ni idea. Entonces ahí empiezan a comunicarse, jugando, a mí me dio mucha emoción porque además él le empieza a decir a todos sus amigos que estaban conectados '¡estamos jugando con mi hermana!'. Se me salía el corazón y creo que se llevan muy bien y eso me da mucho gusto porque no está solito. Gracias a Ernesto que lo permitió".

¿Cómo conoció a su papá?

Como lo mencionamos anteriormente en 2022, Buenfil reveló algunos detalles de cómo es que su hijo tuvo ese primer encuentro con su padre, luego que Ernesto Zedillo Jr comenzó a contactar a Nicolás a través de mensajes unos días antes del cumpleaños del joven.

Como era de esperarse Nicolás se lo contó a su madre, mientras ella estaba un día reunida con sus amigas, por lo que la noticia le cayó de sorpresa, sin embargo, le recomendó que le pidiera un costoso regalo.