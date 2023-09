Paulina Gaitán supera miedo a internet con la serie “Put@s redes sociales”

A sus 32 años, Paulina Gaitán ha sido testigo de la evolución de las redes sociales, sabe lo complejas que pueden ser si uno se engancha con los comentarios, por eso ha preferido mantenerse alejada de éstas, pese a ser una figura pública, prefiere no abrir la puerta a su vida privada. Sin embargo, el personaje de “Amanda” en la serie “Put@s redes sociales”, la ayudaron a superar sus miedos y a entender cómo funciona este mundo.

“A mí me cuesta muchísimo subir una foto a internet, pienso mucho si es la correcta, o grabó un video y lo cambió porque me escuchó muy mal. Siento que las redes sociales tienen un poder bastante fuerte entonces en algún punto les agarré miedo, ya que crecí a la par y vi cómo empezó a nacer, entonces me costó trabajo adaptarme, hasta que me dieron este personaje y pude verlo desde un lado humano”, comentó la actriz.