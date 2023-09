VIDEO: Ángela Aguilar se va del escenario enojada porque el público no le hace caso

El éxito de Ángela Aguilar una vez más fue puesto en duda, pues en redes sociales circula un video en donde mencionan que la celebridad se bajó del escenario en el que estaba cantando, ya que se enojó porque nadie de los que estaba presentes puso atención en su recital, es por lo que la “Princesa del regional mexicano” decidió abandonar el recinto.

La joven de 19 años es constantemente juzgada en sus redes sociales, pues algunos de los que antes seguían su carrera se ofendieron cuando declaró que tenía decencia argentina, después de eso la tacharon que quererse apropiar de la identidad cultural de México solamente para ganar fama y dinero, pero aseguraban que no estaba orgullosa de sus raíces, pues se sabe que es nieta de uno de los cantantes rancheros más famosos de todos los tiempos, Don Antonio Aguilar.

“Presumen con la fama de Antonio Aguilar sin él no fueran nada saludos”, “así como el pueblo no perdona a estos artistas, también deberían hacerlo con políticos y actos de corrupción y demás”, “no hay perdón, Yaritza lo ves aquí no hay segundas oportunidades” y “Antonio Aguilar es uno, Pepe Aguilar también tiene una voz que muchos quisiéramos y no por sus acciones vamos a negar que Angela canta bien”, son solo algunos de todos los comentarios que se leen.