Entre lágrimas, Luis Ángel “El Flaco” ofrece nuevos detalles de la muerte de su hija: “escuché todo lo que pasaba por teléfono”

A un mes de la trágica muerte de su hija, Luis Ángel “El Flaco” ofreció su primera entrevista en la que reveló más detalles sobre el deceso de su heredera, María Fernanda, joven de 21 años de edad que perdió la vida ahogada en las playas de Mazatlán luego de haber sido arrastrada por la corriente y en sus declaraciones, el exvocalista de “Los Recoditos” contó cómo se enteró de este trágico suceso que asegura, sin titubear, es lo más duro que le ha tocado vivir.

Fue durante una entrevista para “El Gordo y La Flaca” donde Luis Ángel Franco Rivera le contó a Tanya Charry que se encontraba en California, Estados Unidos cuando le avisaron que su hija se había extraviado en las playas de Mazatlán, por lo que, ante la imposibilidad de acudir en el momento, le pidió ayuda a su hermano Ramón, que fuera al lugar para intentar rescatar a su sobrina.

“Yo estaba aquí en California, del lado de Sacramento y me estaba marque y marque mi hijo y me dice mi esposa ‘amor te está hablando Luis’, en eso me entra un mensaje y me dice ‘papá contésteme, es urgente, hay una emergencia’ , le marque inmediatamente y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña, entonces le dije pásame a tu mamá y me dice ‘me hablaron que la niña se metió al mar y no ha salido’ y yo le hablé a mi hermano, Ramón, y le dije ‘carnal, hazme el paro, hay una emergencia ve a la playa’, llega mi hermano y me dice ‘no la veo, ¿qué hago, para donde me meto? Y en eso él estaba hablando por teléfono y en eso la miró” relató el cantante con voz entrecortada.

“El mar la sacó, inmediatamente se metió por ella y la sacó rapidísimo porque es muy bueno pa’nadar, intentó revivirla, pero el teléfono nunca se colgó entonces se estaba escuchando todo lo que estaba pasando y mi hermano se oía que estaba ahí muy fuerte, toda la gente gritando, su mamá, fueron a traer a la ambulancia para que le diera los primeros auxilios pero mi hija ya tenía rato que se había ido, ya no estaba con nosotros y no había forma de devolverla y me dice mi hermano ‘hice todo lo posible por devolverla pero ya no pude’”, declaró Luis Ángel "El Flaco" con algunas lágrimas en los ojos.

La hija de "El Flaco" hubiera cumplido 22 años este 14 de septiembre. Foto: IG: roblessfernanda

“Hay que aprender a vivir con el dolor”, asegura Luis Ángel “El Flaco”

En la recta final de la entrevista, Luis Ángel “El Flaco” reiteró que la muerte de su hija María Fernanda es el golpe más duro de su vida y señaló que, aunque ha cuestionado en más de una ocasión a Dios no le guarda rencor, pero señaló que al mar si le tomó cierto coraje por haberle quitado a su heredera, no obstante, está consciente de que superar este trago amargo es un proceso que llevará tiempo y aseguró que lo único que le queda es aprender a vivir con ese dolor.

Pese a su dolor, "El Flaco" ya volvió a los escenarios. Foto: IG: luisangelelflaco

“No sé ni cómo explicarlo, es un golpe como que te llega así de sopetón, como su fuera un martillo que te pega en el mero corazón, no te da chance ni de respirar. A veces yo le pregunto ¿por qué? ¿qué hay que aprender de esta situación o cuál es la lección? Pero nunca reniego de él y hay que darle a lo que sigue, no quiero ir a esa playa, le agarre como un coraje al mar, siento que el mar me la quitó, pero sé que todo es un proceso. No va a ser un rollo corto, hay que aprender a vivir con ese dolor”, finalizó el exvocalista de "Los Recoditos", quien también mencionó que en su familia han optado por evitar el tema de la muerte de su hija para no prolongar el dolor.

