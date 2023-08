VIDEO: se cumplió el mayor miedo de Luis Ángel "El Flaco", hace unos meses declaró temer por que alguno de sus hijos muriera"

Fue en el mes de abril, cuando inesperadamente se confirmó la muerte del cantante y actor Julián Figueroa quien se encontraba en su casa de la CDMX durmiendo cuando de pronto ya no despertó más, días después de esta noticia, Luis Ángel “El Flaco” concedió una entrevista a un medio de comunicación y ahí habló de su mayor miedo.

A tan solo cuatro meses de hablar de la muerte de Julián Figueroa, ahora es Luis Ángel “El Flaco” quien se enfrenta al dolor de la muerte de su hija quien tan solo tenía 21 años de edad y perdió la vida en las playas de Mazatlán, Sinaloa.

Como lo mencionamos anteriormente, a unos días de la impactante muerte de Julián Figueroa, Luis Ángel “El Flaco” platicó para el programa “Hoy Día” en dónde fue cuestionado sobre cuál era su mayor miedo.

Ante esta pregunta, el ex vocalista de Banda Los Recoditos recordó la muerte de Julián Figueroa, ahí aseguró que él no le tiene miedo a morir pues sabe que es lo único que tiene seguro en la vida, sin embargo, “El Flaco” reveló que su miedo más grande es enfrentarse a la muerte de algún ser querido, en especial a la de alguna de sus hijos.

“Yo no tengo miedo a morirme, no es que sea super valiente, ya sé que me voy a morir, sé que yo algún día me voy a morir, pues ya nací, el siguiente paso por esta tierra es morir, no le tengo miedo a morir yo, sí me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho, pero te voy a ser muy sincero, yo creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir de mis familiares, pues son mis hijos", dijo Luis Ángel “El Flaco”