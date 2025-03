PAN y PRI reeligen a Giovanna Itzel Argüelles como presidenta de la CEDH en SLP

Con 20 votos a favor de las y los diputados del PVEM, PT, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, Giovanna Itzel Argüelles Moreno fue reelecta por otros cuatro años en la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, mientras que Morena otorgó sus seis votos al luchador social Ricardo Enrique Rivera Sierra.

La sesión del Congreso del Estado donde en el Pleno se hizo la votación por voto secreto depositado en urna, estuvo caracterizada por manifestaciones al exterior por parte de víctimas que se oponían a a la reelección de la presidenta de la CEDH, mientras que el interior del salón de Plenos "Ponciano Arriaga", una vez que fue declarado el triunfo de Giovanna Argüelles, el presidente del Centro de Derechos Humanos "Samuel Ruiz", Ricardo Sánchez García, junto con algunas madres cuidadoras presentes en el recinto, manifestaban su repudio por la reelección y contra el voto mayoritario del PVEM y aliados.

"Vendidos, saben que no hacen nada, saben que esa presidenta no tiene voz, eso es lo que quieren una persona subordinada a ustedes y al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, no representan a nadie ni tú Badillo (Cuauhtli Fernando, presidente de la Directiva) tú también te vendiste, traidores a la patria, traidores a la ciudadanía", les gritó el abogado Sánchez García.