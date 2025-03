Mamá de Octavio Ocaña manda enigmático mensaje en redes, ¿se separa de su esposo?

La señora Ana Lucía Ocaña Beltrán, mamá del difunto actor Octavio Ocaña, compartió un publicación en sus redes sociales donde se vuelve a poner sobre la mesa la posible separación de su esposo. Si bien el mensaje no deja claro si se divorció del papá del histrión, lo que es una realidad es que deja entrever que comenzará a preocuparse más por ella que por lo que le habían dicho que era lo correcto.

En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, la señora Ana Lucía expresa que después de 34 años se dio cuenta que la idea de que lo que empieza nunca debe terminarse está equivocada y, a partir de ahora, se centrará en lo que es importante para ella. Dentro del mensaje dejó claro que el único hombre que pensó que nunca se iría de su lado era su hijo, quien perdió la vida en el 2021.

La mamá de Octavio Ocaña, acompañó la reflexión que deja entrever que había terminado su matrimonio con Octavio Pérez, el padre del actor, con una postal donde aparece dentro del coche. La foto que compartió es una selfie, donde aparece con lentes de sol y una ligera sonrisa, dejando entrever que todo estará bien.

"Hoy comienza una nueva etapa en mi vida (...) Mi Octavio Ocaña, mi Tavito por siempre te extraño tú serás el único hombre que anhelaba fuera eterno en mi vida", se puede leer en el mensaje de la mamá de Octavio en su cuenta oficial de Instagram.

Mamá de Octavio Ocaña deja entrever que se separó de su esposo (IG: analuciaocaa)

¿Ana Laura Ocaña, se separa del papá de Octavio Ocaña?

Como ya se mencionó, en el mensaje no se deja claro si se separó de Octavio Pérez, después de 34 años juntos. Lo que es una realidad es que a partir de este jueves 27 de marzo, la mamá del exintegrante del elenco de 'Vecinos' dio un giro completo en algún aspecto de su vida. Ahora buscará abrazar todo lo que es con sus virtudes y defectos y buscará comenzar con el pie derecho esta nueva etapa en su vida.

"Hoy comienza una nueva etapa en mi vida, 34 años me convencí que el deber ser era que lo que empieza nunca debe terminarse y me di cuenta que no había día que no me engañara a mi misma ,hoy decido que es y debe ser lo mas importante para mi, hijo mío, mi Octavio Ocaña, mi Tavito por siempre te extraño tú eras el único hombre que anhelaba fuera eterno en mi vida, el único que nunca me dejaría, abrazo lo que soy con todos mis defectos y deseo lo mejor aun, para los que me desean lo peor, segura estoy de lo que mal empieza mal acaba, robado se va lo que robado viene. Con amor. Ana Lucia Ocaña Beltrán", se lee en el pie de foto de la publicación en Instagram.

El mensaje de la señora Ana Lucia Ocaña (IG: analuciaocaa)

Se tiene que recordar que la posibilidad de divorcio se presentó desde octubre del año pasado, cuando la hermana de Octavio Ocaña comentó que la relación entre sus padres se había roto tras la muerte del joven actor. Bertha habría dejado claro que cada uno de sus padres llevaba el duelo de forma diferente, pero que era evidente que la relación ya contaba con algunas fracturas. En dicho mensaje dejó claro que su relación con el señor Pérez también se encontraba fracturada y que ella apoyaba mucho a su mamá.