Morena en Oaxaca busca candado para evitar reelección y nepotismo

La dirigencia en Oaxaca del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no descartó hacer válido sus principios para que en el estado se aplique la no reelección y no nepotismo a partir del 2027, como lo hará Veracruz y Durango. Bxido Xishe Jara Bolaños, secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional e integrante del partido en la entidad, aseguró que deberán asumir las posturas del movimiento.

“En Oaxaca se van a respetar todos estos candados que se han puesto, más bien nuestra postura. Nosotros como partido vamos a poner estar reglas, las cuales son parte de nuestros estatutos, entonces estamos de acuerdo”, dijo.

Tanto el gobernador Salomón Jara Cruz así como el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo se pronunciaron en que ambos principios sean efectivos a partir del 2027. INE menosprecia la elección para la renovación del Poder Judicial.

Morena criticó al INE por el supuesto menosprecio cometido a la renovación del Poder Judicial

FOTO: Cuartoscuro

Por su parte el dirigente estatal de Morena Emmanuel Navarro criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), ante el menosprecio que ha realizado a la elección para la renovación del Poder Judicial, al señalar que no existe más que uno o dos spots para informar a la ciudadanía respecto a este importante proceso.

Más de 700 mil votantes participarán en Oaxaca

En Oaxaca, aseguró que se espera que más de 700 mil votantes participen en la renovación de jueces y magistrados. Aunque en el estado, el proceso de elección se realizará en el 2027, sin embargo, para este 1 de junio se creará el Tribunal de Diciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, los cuales serán vigilantes del actuar de jueces y magistrados que se reducirán de 28 a 16.

El dirigente precisó que se instalarán al menos dos mil 803 casillas y cinco especiales “son muy pocas casillas contiguas, el INE no le ha dado importancia a la elección”, señaló.

edg