Ángel del Villar rompe el silencio tras ser declarado culpable: “prefiero mil veces estar en las rejas que como informante"

La tarde de este jueves 27 de marzo, el empresario Ángel del Villar fue declarado culpable por violar la ley Kingping y de once cargos federales más. Cabe señalar que el número 27 es muy importante para el empresario, pues, siempre lo tiene presente y como él mismo dijo este día marcó un antes y un después para él.

Y es que, más allá de que las leyes estadounidenses lo declararon culpable y que podría cumplir una sentencia de hasta 30 años en prisión, Ángel del Villar asegura que afrontará las consecuencias de sus acciones como todo un hombre, pues en ningún momento trató de negociar y dio la cara ante las autoridades de Estados Unidos.

Ángel Del Villar no será informante del gobierno

A su salida del juicio, Ángel del Villar platicó con diversos representantes de los medios de comunicación a quienes les dijo estar tranquilo ¿, satisfecho y hasta contento con los resultados de su juicio en donde se le declaró culpable de once cargos.

“Todo salió positivo, se los dije, yo soy muy creyente, estoy positivo…pasó lo que tenía que pasar, yo se los dije cuando me fui y se los reitero, estoy agradecido, desde mi familia, mi esposa, todo mi equipo de trabajo… entonces, yo estoy agradecido, contento y satisfecho con los resultados”, dijo Ángel del Villar

El empresario, dijo claramente que él en ningún momento ha pasado por su mente dar información para el gobierno norteamericano, pues para él primero estar cumplir su condena ya sea en la cárcel o en arresto domiciliario si es que existe esa posibilidad.

“Se los dije ayer, yo prefiero mil veces, falta mucho tiempo para lo de la sentencia, pero prefiero mil veces estar sentado en una reja o en mi casa si hay la posibilidad de estar en casa con viper, que estar como informante para el gobierno, eso sí lo voy a decir, estoy tranquilo, tengo mucha fe que va a salir como debe salir”, expresó el empresario

¡ÚLTIMO MOMENTO! #AngelDelVillar habla tras ser declarado culpable #DELRECORDS se dice “satisfecho” y asegura que no será informante del gobierno. pic.twitter.com/hEFSFh31ZH — Brenda MZamudio (@brenn_mz) March 27, 2025

Ángel del Villar asegura que su enemigo es otro mexicano

Sin decir nombres, el empresario y dueño de empresas como DEL Records, aseguró que en su contra está otro mexicano que es quien esta orquestando todo en su contra, por lo que pide a los medios se den cuenta con quién está trabajando aquel hombre a quien se refiere: “¿Se dieron cuenta quién orquestó todo esto, verdad? y esa persona…¿dónde está trabajando esa persona, con quién está trabajando? dicen que el enemigo de un mexicano es otro mexicano, entonces, bendiciones, los quiero mucho a todos”.

Finalmente Del Villar asegura que en todo este proceso solo le queda limpiar su nombre, pues ya quedó claro que él no lava dinero perteneciente de agrupaciones delictivas: “La única empresa afectada es DEL Entertainment, DEL Records y DEl Publishing no tienen nada que ver aquí, y todas las demás empresas que tengo, ustedes ya comprobaron ¿no? yo no lavo dinero, ¿escucharon?, no era el cargo, lo más importante para mi es aclarar mi nombre”.