Tren de imágenes hechas con IA al estilo Studio Ghibli se vuelven virales; así cuentan la historia de México

Si en los últimos días has visto las redes sociales infestadas de imágenes que parecen sacadas de una película de Studio Ghibli y no sabes qué está pasando con esta tendencia, aquí te la explicamos de dónde surgió y por qué ya es el trend viral más usado del momento. Pues ha causado tanta sensación que una página de Facebook ya nos compartió los momentos más icónicos de la historia de México y no sólo nos referimos a la Independencia o Revolución, sino también a los memes más recordados del Internet.

Este trend conquistó las redes sociales luego de que ChatGPT lanzó una nueva actualización en la que nos permite crear imágenes hechas con OpenAI en las que la animación luce idéntica al trabajo que hace la casa productora japonesa. ¿El resultado?, no sólo poder armar nuestro propio personaje con una foto nuestra, sino recrear todo tipo de momento bajo una animación nipona; en las últimas horas, el trend también ha recreado los memes que también nos resultan históricos.

Pese a las críticas que también ha dejado la OpenAI de ChatGPT-4o, en redes sociales los internautas han usado la IA para tener un buen rato de humor y en el caso específico de México estas animación al estilo de Studio Ghibli nos ha dejado ver cómo se vería la vida en nuestro país gracias a este filtro animado. La página de Facebook Apolorama recreó distintos momentos que ya son virales, entre ellos destacan:

La llegada de Hernán Cortés a América y su encuentro con La Malinche

Los Niños Héroes

La Independencia

Guillermo del Toro ganando sus tres Premios Oscar

Pedro Sola cabizbajo tras confundir una marca de mayonesa con la competencia en un programa en vivo

Así se vería la Revolución Mexicana si fuéramos un anime. (Foto: FB Apolorama)

Studio Ghibli Trend de ChatGPT explicado

La más reciente actualización de ChatGPT mejoró su creador de imágenes y ahora nos permite elegir algunos estilos para aplicar a las creaciones hechas con IA y así tener algo más de nuestro agrado. Este es el caso del estilo Studio Ghibli que por la ternura y emoción que les causa a muchos, ya conquistó al Internet con su propio trend viral, pues como te contábamos, distintos sitios en redes sociales han recreado momentos icónicos que aquí te compartimos.

Una de las imágenes de OpenAI muestra a Hernán Cortés conociendo a Moctezuma, además de estar acompañado por La Malinche, quien jugó un papel fundamental en la caída de Tenochtitlán.

¿Te has encontrado con estas imágenes? (Foto: FB Apolorama)

Otro de los momentos que recuerdan la historia de México y al que se le aplicó el filtro de la IA para parecer sacado de una película de Studio Ghibli muestra la Independencia reflejando el levantamiento en armas, con el cura Miguel Hidalgo dando su grito de Independencia, mientras carga su estandarte de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué opinas de estas animaciones? (Foto: FB Apolorama)

Otra de las imágenes hechas con OpenAI muestran a los Niños Héroes, los cadetes del Colegio Militar que defendieron el Castillo de Chapultepec y que hoy son historia: Agustín Melgar, Fernando Montes de Osa, Francisco Márquez, Juan Escutia, Vicente Suárez y Juan de la Barrera.

En 1847 defendieron el Castillo de Chapultepec de una invasión estadounidense. (Foto: FB Apolorama)

Con la IA también se han creado retratos y uno de los más amados es el del mexicano Guillermo del Toro con dos de sus tres estatuillas de La Academia; recordemos que ha sido nominado y ganador a los Premios Oscar por su trabajo como cineasta.

¿Ya aprendiste a usar este filtro? (Foto: FB Apolorama)

En redes sociales también se ha aplicado la IA a programas icónicos como es El Chavo del 8, dejándonos ver a personajes como Jaimito el cartero, Doña Cleotilde, La Chilindrina, El Profesor Jirafales, Doña Florinda y el Chavo.

¿Alguna vez imaginaste ver a estos personajes como caricatura japonesa? (Foto: FB Apolorama)

Otro momento icónico de la televisión mexicana fue cuando en una transmisión de Ventaneando el conductor Pedro Sola se encontraba dando un anuncio publicitario de una mayonesa y en lugar de promocionar Hellmann's, dijo la de la competencia: McCormick.

¿Lo recuerdas con esta misma cara? (Foto: FB Apolorama)

Con el filtro de Studio Ghibli, el generador de imágenes de OpenAI también se recreó el programa ¡Pácatelas! y con este estilo pudimos ver una animación de Paco Stanley y Mario Bezares bailando El Gallinazo.