"Mi último deseo", el tema que Luis Ángel "El Flaco" ha cantado desgarrado de dolor a su hija y a su mejor amigo, así fueron los momentos

Este fin de semana, tal y como lo prometió, Luis Ángel “El Flaco”, regresó a los escenarios, pues tan solo unos días después de la muerte de su hija María Fernanda, el cantante reveló que seguiría con sus compromisos laborales y que incluso tomaría el trabajo como una terapia para salir adelante de este gran dolor que lo embarga.

En redes sociales, circula un video en donde el ex vocalista de la Banda Los Recoditos dedica a la memoria de su hija María Fernanda el tema “Mi último deseo”, el cual interpretó cuando aún era parte de la agrupación antes mencionada, sin embargo, no es la primera vez que dedica este tema a un ser querido, pues hace algunos años, en una escena desgarradora, “El flaco” se la cantó a uno de sus mejores amigos.

Fue en el año 2014, cuando uno de los integrantes de La Banda Los Recoditos perdió la vida mientras disfrutaba de unos días de vacaciones, luego de una extensa gira de trabajo.

Eran alrededor de las 6:00 de la mañana del 25 de julio cuando el auto en el que viajaba Luis Fernando invadió el carril contrario de la autopista Costera del Estado de Sinaloa en el kilómetro 54+700 y se impactó contra una camioneta de mantenimiento de aquella vialidad.

Además del clarinetista de “Los Recoditos”, tres personas más perdieron la vida, dos de ellos eran acompañantes de Luis Fernando y el otro era uno de los trabajadores con los que se impactaron.

A su último adiós, se dieron cita sus amigos y compañeros de Banda los Recoditos quienes no podían creer que Luis Fernando ya no los acompañaría más a las giras de trabajo para alegrar a sus seguidores con su música.

Samuel Sarmiento, Marco Figueroa y Luis Ángel Franco “El Flaco”, visiblemente afectados estuvieron presentes en el sepelio de su amigo y entonaron entre lágrimas el tema “Mi último deseo” el cual era una de las canciones favoritas del clarinetista.

Diversos medios de comunicación revelaron que Fernanda de 21 años de edad había fallecido ahogada en las playas de Mazatlán Sinaloa, para ser más exactos en frente de un lujoso hotel ubicado en la zona conocida como Estero del Yugo, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, Luis Ángel “El flaco” dio detalles de lo que sucedió la madrugada del lunes 14 de agosto.

En dicha transmisión, el cantante quiso enviar un mensaje a los jóvenes que como su hija gustan de divertirse y tomar, sin embargo, pide que tomen como ejemplo lo que le sucedió a Fernanda pues por una mala decisión perdió la vida.

“Mi hija tomó la decisión de meterse al mar, las banderas estaban ahí, habían banderas de que estaba peligroso, banderas rojas, pero era de noche y no las vio, no las vio, se metió y no pudo salir…”, contó el intérprete de “Y si se quiere ir”