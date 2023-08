Luis Ángel “El flaco” entre lágrimas comparte video en redes sociales tras la muerte de su hija: "jóvenes cuídense...tengan conciencia"

El pasado lunes 14 de agosto se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Fernanda Robles, hija adoptiva de Luis Ángel “El Flaco”, un reconocido cantante de regional mexicano quien durante muchos años fue vocalista de La Banda Los Recoditos.

La joven de 21 años murió ahogada en las playas de Mazatlán Sinaloa, mientras compartía un momento de fiesta con una amiga la cual también se adentró al mar pero ésta sí pudo ser salvada con vida, tras días de tristeza Luis Ángel “El Flaco” reapareció en redes sociales, en donde entre lágrimas dedicó un mensaje a los jóvenes que lo siguen y a quienes ya son padres, también.

Luego de haberse llevado a cabo los servicios funerarios y el último adiós a su hija Fernanda, Luis Ángel “El Flaco” reapareció la noche de este martes 15 de agosto en redes sociales a través de una transmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Facebook.

Ahí, “El flaco” se veía un poco tranquilo, pero con el semblante triste, pues dijo que su duelo apenas comienza , además dejó claro que jamás va a renegar de Dios y que acepta con resignación lo que sucedió.

"Esta es la primera parte de la etapa o etapas que tiene este duelo…ya mi hija está enterrada. Ya se la entregué a Dios, él me dio el privilegio de poderla tener, de ser ese padre durante un tiempo y él decidió llevársela y yo no reniego de eso, nunca, nunca voy a renegar de Dios, él manda y nosotros tenemos que aceptar su voluntad". dijo

Luis Ángel “El Flaco” dijo nunca imaginar lo que iba a pasar, incluso cree a veces que es un sueño lo que está sucediendo, y que en cualquier momento va a despertar.

Así mismo, el cantante agradeció a los medios de comunicación por haber tocado la noticia de la muerte de su hija con mucho tacto y al mismo tiempo dio las gracias por respetar su privacidad en ese momento tan difícil.

Por otra parte, el cantante se tomó un momento para enviar un mensaje a los jóvenes que siguen de cerca su carrera y que al igual que su hija lo hacía, salen de fiesta sin pensar en las consecuencias.

“jóvenes, muchachos que andan en el desmadre que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre cuídense, cuídense no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, dejan un vacío bien cabrón…” dijo con un nudo en la garganta

Y es que, Luis Ángel “El Flaco” dijo que su hija no tuvo una segunda oportunidad para valorar su vida, además el cantante también hace un llamado de atención a aquellos que tienen hijos pues les pide que los cuiden y les pongan límites, aunque se enojen con ellos y se los echen de enemigos, pues más adelante se lo van a agradecer.

“Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no fue tan solo un susto, mi hija se fue y dejó un vació bien cabrón aquí, que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando, padres cuiden a sus hijos aunque se los echen de enemigos…”, comentó “El Flaco”