Clave Especial a la conquista de territorio mexicano con su sonido único dentro del regional

Clave Especial, la agrupación originaria de Salinas, California, pero con raíces mexicanas en el estado de Jalisco, se coloca como uno de los artistas más escuchados de todo México, gracias al disco “Mija, no te asustes”, que recientemente lanzaron y donde comparten duetos con importantes estrellas del regional.

En entrevista con El Heraldo de México, Alejandro Ahumado Núñez "Alex", Leonardo Lomelí y Rogelio González "Roro", integrantes de Clave Especial, expresaron que están emocionados y agradecidos por la aceptación de su nueva producción discográfica, así como platicaron sobre sus proyectos futuros dentro de su carrera.

Lo que el público de Clave Especial destaca de los cantantes y músicos es que han sido capaces de combinar sonidos tradicionales con influencias modernas, que todo junto crea un estilo único, razón por la que ahora son incluidos dentro de las agrupaciones más innovadoras del género.

En la charla, los integrantes de Clave Especial mencionaron que el disco “Mija, No te asustes” integra 16 canciones, algunas de ellas son con estrellas de la talla de Luis R Conriquez, Dareyes de la Sierra, Edgardo Núñez y Fuerza Regida, todos ellos referentes dentro de los corridos.

Los cantantes mencionaron que grabar con colegas y amigos como Luis R Conriquez es aún más satisfactorio, ya que no es la primera vez que realizaron una colaboración con los famosos que confiaron en ellos desde antes y que ahora también son parte de sus amistades.

Al ser una agrupación que nació en Estados Unidos, para ellos conquistar el territorio mexicano es de vital importancia, ya que será la aceptación del público que escucha sus canciones, pero que nunca los ha visto en vivo, es por lo que planean su primera gira en México.

Los artistas de Clave Especial están conscientes de que cada plaza, sitio, palenque o feria se debe tomar con la misma prioridad, ya que planean recorrer todo México y conquistar a todos aquellos que aún no conocen su agrupación, así como también reforzar el apoyo de las personas que ya están de su lado y que reproducen algunos de sus sencillos en plataformas como Spotify, en donde tienen más de 9 millones de oyentes al mes.

La música regional mexicana ha sufrido un cambio positivo en los últimos años, los sonidos tradicionales con una fusión innovadora se han posicionado en todo el mundo y cada vez son más las personas que conocen a artistas como Peso Pluma, Grupo Frontera o Natanael Cano, por lo que ahora Clave Especial también reconoció que desean llevar su propuesta a otro nivel.

Aunque también los subgéneros de regional mexicano como los corridos han sido señalados por lo fuerte de sus letras, por eso Clave Especial asegura tomar en cuenta lo delicado de la línea y sobre todo estar consciente que son las nuevas generaciones de jóvenes los que consumen su música.

“Sí es un tema algo delicado, ¿No? Por todo lo que está pasando ahorita en México, pero yo creo que ahí está en responsabilidad del artista de a veces limitar sus letras o tal vez no mandar un mensaje tan, no sé, explícito para los jóvenes, así yo creo que un corrido siempre debe tener una línea donde por lo menos motive, ¿no?”, puntualizaron los artistas de Clave Especial.

Una de las cosas en la que los artistas son muy puntuales es que la música es un lenguaje que todas las personas entienden, desde las nuevas generaciones hasta los adultos, por lo que para ellos es importante contar una buena historia y que sobre todo motive a la gente, pero siempre desde una forma sana y positiva.

“Que un niño no sé, escuche un corrido y no se vaya tanto por ese lado, sino de que, pues yo también me quiero motivar, yo también quiero un Lamborghini, yo también quiero un Ferrari, porque al final de cuentas es lo que hablan los corridos, es como un rap. Todo es música y al final de cuentas estamos narrando una historia, como una película” agregó Alex.