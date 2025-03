“Todo se paga”: tunden a Poncho De Nigris y su esposa por organizar megafiesta de cumpleaños de su hijo y negarse a hacer los XV años a Ivanna

Poncho De Nigris y su esposa Marcela Mistral fueron tundidos en redes sociales luego de que celebraran con una gran fiesta el cumpleaños de su hijo menor Toñito y tiraron la casa por la ventana, lo que desató fuertes críticas de los internautas debido a que condenaron que al pequeño le celebraron sus 3 años y a Ivanna le niegan su fiesta de XV años.

Aunque el presentador argumentó que todo lo organizó su pareja, para que no lo criticaran, los internautas acusaron a la pareja de hacer diferencias entre los tres hijos que tienen en común y la hija mayor del exintegrante de La Casa de los Famosos, a quién tuvo con Lucy Garza.

Toñito celebró 3 años, su hermana mayor fue la gran ausente al festejo Foto: Instagram musamistral

Poncho De Nigris y su esposa compartieron imágenes del festejo, la temática de la fiesta fue de Willy Wonka, en las grabaciones se ve al menor en una sesión fotográfica y también se ve que el festejo contaría con una gran producción, que aunque en otras ocasiones han señalado que estas celebraciones son gracias a intercambios con marcas o salones, los internautas afirman que podrían hacer lo mismo con la fiesta de Ivanna.

“¿Y los XV para cuando?”: tunden a Poncho De Nigris por presuntamente hacer diferencias en los festejos de sus hijos

Los usuarios de redes sociales no se quedaron callados e hicieron diversos comentarios en las redes de Poncho De Nigris y su esposa: “¿Por qué a Ivanna no le hacen fiesta? todo se paga” , “Ivanna viendo como si le hacen fiesta a los demás hijos”, “¿Y los XV para cuándo?”, “pobre Ivanna ¿cómo se debe sentir de que la hagan a un lado?”, “lo bueno que quieres mucho a tus hijos y no haces diferencias”.

Poncho De Nigris e Ivanna De Nigris se encuentran distanciados porque la joven querría fiesta de Xv años y él se habría negado Foto: Instagram iamivanini

La polémica envuelve a la familia luego de que la mamá del regiomontano, Leticia Guajardo De Nigris lamentara que ya no iba a ver tan seguido a su nieta porque estaba distanciada de su padre debido a que él se había negado a hacerle su festejo de XV años e incluso dijo que con que le hicieran algo como suelen hacer en los cumpleaños de los demás como la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral, su nieta sería feliz.

Poncho De Nigris argumentó que no deseaba hacer la fiesta para no juntar a las familias, pero Lucy Garza explicó que a ella y su hija se les argumentó que el influencer estaba muy ocupado y no tenía tiempo para el festejo. Después el exintegrante de Big Brother salió a decir que simplemente no quería juntar a las familias y que le dolían las diferencias y que tampoco a su hija Isabella le hará XV años.

Poncho De Nigris y Marcela Mistral tienen tres hijos y siempre les festejan sus cumpleaños en grande Foto: Facebook Poncho De Nigris

Sin embargo; en redes circulan videos donde Poncho De Nigris afirma que le hará los XV años a su hija en grande y hasta le pregunta qué artistas le gustaría invitar e incluso se molestó porque la joven quería llevar a Karely Ruíz.