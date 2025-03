Yordi Rosado devela su figura en el Museo de Cera y habla de la salud de Memo del Bosque: "Me preocupa muchísimo"

Durante la noche del pasado miércoles 26 de marzo, se llevó a cabo la develación de la figura del famoso conductor mexicano Yordi Rosado en el Museo de Cera de la Ciudad de México, evento al que, el también conductor asistió en compañía de su familia y amigos, con quienes celebró este logró especial que representa un homenaje a sus 30 de trayectoria.

Conmovido hasta las lágrimas luego de haber visto un emotivo video en donde sus seres queridos y colegas le dedicaron unas palabras de aliento, aseguró sentirse muy feliz de que por fin este proyecto se haya hecho realidad tras estar en pláticas casi diez años de, además reveló que se elaboró una segunda figura en donde los asistentes podrán sentarse simulando que están siendo entrevistados por él, aunque desconoció en que museo será exhibida.

"Estoy muy halagado y muy contento, es algo que en algún momento me dijeron hace casi 10 años, es como un sueño y hoy que se concreta estoy muy emocionado y agradecido con todos. Hicieron dos figuras de cera, está y la otra que me hicieron sentado entrevistando a la gente", declaró.

En otro ámbito, al ser cuestionado por la prensa sobre el estado de salud de su amigo Memo del Bosque quien actualmente se encuentra internado en un hospital en Texas, expresó su gran cariño y preocupación asegurando que era una persona muy importante para él al igual que Adal Ramones, ya que trabajo con ambos en el famoso programa "Otro rollo".

"Se que está pasando por un mal momento y me duele mucho porque hace poco estuvimos juntos y adoro a Memo, me preocupa muchísimo. Hoy mencione que los equipos son parte de todo esto, uno de esos equipos por supuesto fue 'Otro rollo', por supuesto Lalo Suarez, Adal que sigue siendo importantísimo en mi vida al igual que Memo del Bosque", compartió.

Finalmente, Yordi Rosado explicó que no ha podido ponerse en contacto con Memo del Bosque debido a que se encuentra fuera del país, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para enviarle sus mejores vibras y desearle una pronta recuperación.

"Mucha gente no lo sabe pero Memo del Bosque fue de los primeros productores de 'Otro Rollo'. Le mando todos los besos del mundo, toda la vibra del mundo, todo el cariño para que se recupere. No he podido comunicarme con él porque está fuera de México en un hospital pero a todos los equipos con los que he trabajado.", explicó.