Luis Ángel “El flaco” rompe el silencio y detalla qué fue lo que en verdad le pasó a su hija, quien murió en playas de Mazatlan

El pasado lunes 14 de agosto, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Fernanda Robles, hija adoptiva de Luis Ángel “El Flaco”, cantante de regional mexicano que perteneció a las filas de La Banda los Recoditos durante muchos años, a tan solo dos días de lo sucedido es él mismo quien habló sobre lo pasó.

Aunque diversos medios de comunicación revelaron que Fernanda de 21 años de edad había fallecido ahogada en las playas de Mazatlán Sinaloa, para ser más exactos en frente de un lujoso hotel ubicado en la zona conocida como Estero del Yugo, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, Luis Ángel “El flaco” dio detalles de lo que sucedió la madrugada del lunes.

¿Cómo perdió la vida la hija de Luis Ángel “El flaco”?

La noche de este martes 15 de agosto, tras haberse llevado a cabo el último adiós a su hija Fernanda Robles, Luis Ángel “El flaco” decidió conectarse con sus fanáticos quienes en todo momento le han enviado sus muestras de cariño y apoyo.

En dicha transmisión, el cantante quiso enviar un mensaje a los jóvenes que como su hija gustan de divertirse y tomar, sin embargo, pide que tomen como ejemplo lo que le sucedió a Fernanda pues por una mala decisión perdió la vida.

“Ojalá y que lo que le pasó a mi hija le llegue a los jóvenes, le llegue a la gente, no es malo divertirse, no es malo, todos nos divertimos, todos podemos tomar, todos podemos ir a una fiesta salir de antro un fin de semana, todos lo podemos hacer no hay nada malo en eso, no digo que dejen de tomar, no…de repente las decisiones que tomamos cuando estamos en ese estado son las incorrectas…” comenzó a contar “El Flaco”

Aunque en un inicio , Luis Ángel “El flaco” no quería detallar cómo perdió la vida su hija, finalmente el cantante confirmó que la joven de 21 años se ahogó en las playas de Mazatlán, Sinaloa cuando decidió meterse al mar en la noche sin hacer caso a las banderas que indican que era peligroso hacerlo.

“Mi hija tomó la decisión de meterse al mar, las banderas estaban ahí, habían banderas de que estaba peligroso, banderas rojas, pero era de noche y no las vio, no las vio, se metió y no pudo salir…”, contó el intérprete de “Y si se quiere ir”

En su relato Luis Ángel “El flaco”, reveló que unas personas intentaron salvar la vida de su hija, y aunque no tuvieron éxito de corazón agradece que hayan hecho el intento por ayudarla.

“Un par de personas que no sé quienes son pero les agradezco aquí en el alma que haya arriesgado su vida por intentar salvar la vida de mi hija, no se pudo, no fue posible, le tocaba, pero gracias a esas personas que se metieron al mar arriesgando su vida para intentar salvarla…” dijo el cantante.

Finalmente, Luis Ángel “El flaco” dice que por el momento no entiende cuál es el aprendizaje que Dios y la vida desea que tenga, pero espera con el tiempo descubrirlo, pues es un dolor muy grande el haber perdido a su hija.

¿Regresa a los escenarios?

En esta misma transmisión, Luis Ángel “El flaco” enfatizó en pedirle a los jóvenes que se cuiden que tengan conciencia de lo que hacen y a los que tienen hijos que les pongan límites.

Por otra parte, el ex vocalista de Los Recoditos dijo que seguirá en pie con este proceso y que pronto regresará a los escenarios: “no sé cómo le voy a hacer pero de alguna forma lo voy a hacer”, pues cree que el seguir trabajando le ayudará como terapia para distraerse y salir adelante de esto.

