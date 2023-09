Selena Gómez: los secretos detrás del sensual vestido rojo con el que conquistó los VMAs después de 8 años

Luego de ocho años de ausencia en los MTV VMAs, la noche del martes 12 de septiembre Selena Gomez regresó a una gala de este magno evento de la industria musical y debido a que la ocasión lo ameritaba, la talentosa cantante eligió un vestido rojo más que espectacular, el cual, la hizo acaparar todas las miradas pues gracias a dicha prenda pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas y con más estilo de toda la farándula internacional y será precisamente de este aspecto del que hablaremos en esta ocasión pues te contaremos todos los secretos detrás del look de la también actriz.

Como se mencionó antes, tuvieron que pasar ocho años para que Selena Gómez volviera a los MTV VMAs y su aparición en este importante evento marcó, sin lugar a dudas, el inicio de una nueva etapa en su carrera, en la cual, está más que claro que estará basada en el empoderamiento y en la estabilidad mental, pues así lo ha declarado ella misma en ocasiones anteriores cuando ha sido cuestionada sobre su próximo álbum y sobre su inminente regreso a los escenarios.

Selena Gómez dejó en claro que está en uno de los mejores momentos de su carrera. Foto: IG: selenagomez

Todos los secretos detrás del sensual vestido rojo de Selena Gómez

Estas nuevas directrices que regirán en la carrera de Selena Gómez también se vieron reflejadas en el look con el que acaparó la atención en los MTV VMAs pues fue imposible no mirarla y según se pudo saber, la mente detrás de este impactante look fue Erin Walsh, la famosa stylist que es conocida por vestir a las más grandes celebridades de la farándula internacional y en conjunto eligieron dicho vestido proveniente de la prestigiosa casa de moda fundada por Oscar de la Renta, quienes catalogaron esta prenda de estilo "femme fatale".

Selana Gómez derrochó estilo, belleza y sensualidad con esta pieza de Oscar de la Renta. Foto: IG: selenagomez

Hasta el momento, se desconoce cuál fue el precio del vestido rojo en cuestión, sin embargo, en las redes sociales de Oscar de la Renta se presumió cómo fue el delicado y tardado proceso para confeccionar esta pieza que es digna de museo pues se mostró cómo es que fue decorada con miles de cuentas de corneta escarlata completamente a mano.

El vestido de Selena Gomez fue decorado totalmente a mano. Foto: IG: oscardelarenta

El vestido rojo con el que Selena Gomez robó suspiros era tipo halter strap y el bordado era en forma de distintas flores y en la parte baja tenía distintos flecos que parecían lianas, además, el toque sensual lo puso un pronunciado escote en forma de corazón y las transparencias que se generaban de manera natural por el bordado, no obstante, el fondo en tono nude de dicha prenda impidió que la cantante enseñara de más, por lo que pudo moverse con completa libertad durante el evento en el que acaparó los reflectores.

Selena Gómez estuvo acompañada por el rapero nigeriano, Rema. Foto: IG: selenagomez

Cabe mencionar que, para complementar su look, Selena Gomez utilizó un par de strappy sandals también en tono escarlata y como accesorios extra utilizó un par de pendientes en forma de pétalos, los cuales, estaban decorados con diamantes, además, en esta ocasión la intérprete de ��xitos como “People you know” y “Lose you to love me” optó por un sutil maquillaje en tonos neutros y se dejó ver con su cabellera perfectamente alaciada y partida por la mitad, por lo que estos elementos le permitieron lucir la belleza de su rostro en todo su esplendor.

