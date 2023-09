Ponte alerta que Selena Gómez puso los requisitos que debe tener su próximo novio

La figura de Disney, Selena Gómez, se sincera como nunca antes en una entrevista y confiesa sus altos estándares para su próxima pareja en una conversación reveladora que ha dejado a todos anonadados. Su nuevo sencillo "Single soon", habla sobre la vida de soltera y lo bien de pasar el rato con una misma, algo que la artista ha estado practicando en estos meses.

A Gómez se la ha visto involucrada este año con muchos artistas y también teniendo citas, algo positivo para la cantante tras haber tenido altos y bajos en su salud y en lo sentimental. En el camino a encontrarse a sí misma, ahora puede hablar abiertamente de su "tipo de chico".

Los requisitos de Selena Gómez a sus parejas

Durante una entrevista radial realizada en Los Ángeles, la artista dijo no estar buscando un romance por el momento, pero que si en caso lo encontrase, le gustaría que cumpliera con sus estándares. Entre ellos, incluyó la importancia de mantener una buena relación con su familia, dejando de lado lo superficial.

"Tiene que ser genial. No genial en el sentido de que la gente piense que lo eres. Solo tienes que ser amable y cariñoso, y, por favor, hazme reír y también tienes que ser bueno con mi familia y con la gente que te rodea".

El tema de Justin o The Weekend no se tocó en esta entrevista, pero por sus palabras podemos destacar que Selena no piensa retroceder y tampoco buscar similares a estos dos famosos. Ella busca madurez en su próxima pareja, y eso lo ha dejado muy en claro al no mencionar tampoco a Andrew Tagart, cantante de The Chainsmoker, con quien se la fotografió en una cita.

"Yo simplemente estoy disfrutando donde estoy y solo quiero ser feliz con quien soy para que en el momento en que esa persona entre en mi vida pueda aceptarla y hacer que sea parte de mí, en vez de ser la persona insegura que fui durante mucho tiempo". "Sé que soy un poco exigente, peo creo que tengo principios, y creo que vivo en un mundo en el que muchos hombres confunden tener principios con ser exigente".

