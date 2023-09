Abrirás tus ojos como Selena Gómez que quedó impactada con esta jugada de Messi

No solo fue el astro del fútbol argentino quien dejó a todos sorprendidos. También lo hizo la estrella pop Selena Gómez, que también dejó a todos boquiabiertos con su apasionada reacción al presenciar la espectacular jugada de Lionel Messi durante un partido de fútbol de la MLS. La cantante de "Lose You to Love Me" estaba entre los fanáticos que asistieron emocionados al evento deportivo. Su respuesta ante la 'pintura' que hizo Messi no pasó desapercibida.

Momento previo a la reacción de Selena Gómez. | Créditos: Twitter X

Los ojos de Selena se iluminaron con admiración mientras Leonel Messi dejaba atrás a varios defensores con una serie de regates magistrales antes de anotar un gol impresionante para el Inter Miami CF, club en el que milita hoy en La Florida, Estados Unidos. La estrella del pop no pudo contener su emoción y tuvo una expresión de sorpresa ante tal jugada de la 'Pulga'.

Selena Gómez reacciona ante la jugada de Lionel Messi. | Créditos: Twitter X

Los videos de la reacción de Selena Gómez se han vuelto virales en las redes sociales, y los fanáticos no pueden dejar de comentar sobre su pasión por el fútbol y su admiración por Messi. La cantante compartió su icónica reacción en su cuenta de Instagram, donde una vez más nos demuestra su gran sentido del humor.

Selena Gómez en su estado ('stories') de Instagram. | Créditos: Twitter X

La jugada de Messi que le abrió los ojos a Selena

La maniobra que realizó el jugador fue como siempre sorprendente. En el video se puede ver a Messi corriendo con el balón, evitando a sus adversarios, hasta que le hace una pasada "de taquito" a uno de sus compañeros y luego su compañero, le vuelve a pasar el balón a Messi. Este último pase fue más centrado, para que Lio anotara el gol que remeció a todo el estadio.

Esta no es la primera vez que Selena demuestra su amor por el deporte. La artista ha sido captada en varios eventos deportivos importantes, pero la reacción efusiva que tuvo ante Messi, sí es una de las primeras tomas que muestran así su rostro, llevando su entusiasmo a un siguiente nivel. Los fanáticos ahora se preguntan si Selena podría ser la nueva embajadora del fútbol.

El dato extra

Cuando el partido finalizó, la estrella pop fue abordada por muchos fans para pedirle fotos y firmas. Uno de los fans del gran Messi se le acercó a Selena hablándole en Español y tras consultarle por su reacción... también le preguntó si se atrevía a enviarle un mensaje al astro de fútbol argentino, a lo que la cantante sonrió y enfatizó: "Yes, I love you".

Sigue leyendo

PRÓXIMOS ESTRENOS Netflix: Kimi ni Todoke llega con su tercera temporada, tras 12 años

MasterChef Celebrity: ¿cuándo es la Gran Final del exitoso reality show de TV Azteca?

Steve Harwell:¿de qué murió el ex vocalista de Smash Mouth?