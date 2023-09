Pink arremete contra usuario en redes sociales sólo por confundirla: "tú no eres nadie”

La banda Pink, también conocida por su forma de escritura característica como P!nk, es una exitosa formación musical liderada por la cantante y compositora estadounidense Alecia Beth Moore, quien comenzó su carrera musical a finales de la década de 1990 y lanzó su álbum debut "Can't Take Me Home," en el año 2000.

A lo largo de los años, Pink ha lanzado una serie de álbumes exitosos, en los que ha destacado por su estilo musical versátil, que abarca géneros como el pop, el rock y el R&B, al tiempo que ha sido reconocida por su potente voz y sus enérgicas actuaciones en vivo, motivos por los que resulta sencillo comprender el cariño y la fama que tiene con su público, quienes ahora han quedado en shock luego de que Alecia Beth lanzó un tuit en donde arremete contra un usuario que le habría faltado al respeto.

Pink se colocó en el centro de la polémica tras responder a este comentario en redes. Foto: IG @pink

Pink se lanza contra usuario que la ofendió

A lo largo de su carrera, Pink ha sido conocida por su actitud rebelde y sus letras directas, e incluso ha hablado abiertamente sobre temas controvertidos como la sexualidad, la independencia y la autoafirmación en sus canciones, por lo que no sorprende ahora que la famosa le contestó de manera polémica a un usuario llamado "Glub glub", quien publicó una foto de otra persona, aparentemente una mujer transexual, y la confundió con Pink al felicitarla por su cumpleaños, el cual fue el pasado 8 de septiembre.

"Muchas gracias. Acabo de mostrarle tu publicación a mi hija de 12 años. Le expliqué que nunca te había conocido, que no te conocía y que no tenía idea de por qué te esforzabas en ser odioso. Fue una buena lección de ignorancia. Gracias. Todavía no te conozco. Felicitaciones. No eres nadie",le respondió la vocalista de Pink, lo que llamó la atención de millones de personas por la forma en la que arremete contra el usuario.

Esta no sería la primera vez que Pink da de qué hablar por expresar lo que piensa. pues en 2001 ganó atención por su sencillo "Don't Let Me Get Me," en el que expresaba sus luchas personales con la imagen corporal y las presiones de la industria de la música. Además, ha sido reconocida por su activismo en cuestiones sociales, así como también ha estado involucrada en disputas públicas con otros artistas en el pasado, aunque en algunos casos, como su conflicto con Christina Aguilera, luego se resolvieron y colaboraron juntas.

