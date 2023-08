Humberto Zurita desmiente que haya terminado con Stephanie Salas, aunque asegura que no habrá boda

Hace algunos días corrió fuerte el rumor que otra de las famosas parejas del espectáculo de nuestro país podría haber sido alcanzada por la maldición de este 2023, pues de acuerdo con Mhoni Vidente, este es el año de las separaciones, y nos referimos a Humberto Zurita y Stephanie Salas.

Y es que, el periodista Gustavo Adolfo Infante habría reportado la separación de Humberto Zurita y Stephanie Salas, pues según el experto en espectáculos esta información se la habría hecho llegar “gente que conoce bien” a la pareja, sin embargo, fueron los propios actores quienes desmintieron esta información.

¿Humberto Zurita y Stephanie Salas siguen juntos?

La pareja fue captada a su llegada al aeropuerto de la CDMX, y aunque la prensa quiso platicar con Stephanie Salas, ésta prefirió no dar ningún tipo de declaración respecto a su vida personal.

Sin embargo, quien sí habló y aprovechó las cámaras para desmentir la información dada por Gustavo Adolfo Infante, fue Humberto Zurita quien aseguró sigue muy enamorado y feliz de Stephanie Salas.

“Sí, ¿tú qué crees?, andamos disfrutando de la vida, además es maravillosa”, contestó Humberto, ante las preguntas de la prensa sobre sí seguía su relación con a nieta de Silvia Pinal

Además Zurita lanzó una indirecta a aquella persona que aseguró que terminó su relación con Salas pues dice que no deben dar por hecho o respaldarse en la frase “una fuente fidedigna” pues pierden credibilidad.

“I don't know, i don't know, no sé… y luego dicen, es que una fuente fidedigna, y dices ‘no andes diciendo tonterías porque luego pierdes credibilidad’”, dijo Zurita

¿Habrá boda?

Para nadie es un secreto que para Stephanie Salas llegar al altar es un sueño, pues así lo ha hecho saber en diferentes ocasiones, sin embargo, este sueño no lo cumplirá a lado de Humberto Zurita pues el actor reveló que no hay planes de boda, pues eso “ya no se usa”.

“No, porque ya no es época de eso, ya no son épocas de eso, ya nadie se casa, los jóvenes ya no se casan, ya nada, todo así, a disfrutar, iba a decir a toda madr*, pero ya no lo voy a decir”, dijo Zurita

Sin embargo, el actor asegura que aunque no tiene planeado una boda con Salas, sabe que desea estar a su lado por lo que ellos tienen ya un compromiso pactado: “Yo creo que sí, yo creo que no hay mayor compromiso que el compromiso que tienes tú con tu pareja”