Martha Higareda entrevista a Jaime Maussan sobre OVNIS: "son seres inteligentes, curiosos"

Aunque en los últimos meses, Martha Higareda ha sido señalada como mentirosa luego de contar algunas anécdotas poco creíbles con estrellas de Hollywood, en esta ocasión la polémica actriz mexicana sorprendió en sus redes sociales con una entrevista que le hizo a Jaime Maussan.

Y es que, el fenómeno OVNI en los últimos meses ha captado gran atención en propios y extraños, debido a todo lo que ha ocurrido tanto en México como en Estados Unidos, es por eso que Martha Higareda platicó con Maussan sobre este tema.

Jaime Maussan platicó con Martha Higareda sobre el fenómeno OVNI

Foto: IG @jaimemaussanoficial

Durante la plática que sostuvo Martha Higareda con el experto en el fenómeno OVNI tocaron muchos temas, uno de ellos y el más importante es saber por qué es que se ha mantenido oculto este tema.

Ante esto, Maussan respondió que esa pregunta solo la puede decir quienes han mantenido oculto, haciendo referencia a los gobiernos y es que el periodista asegura que los fenómenos ovnis se han multiplicado en los últimos años”

Recientemente se vio una flotilla de naves cerca del Popócatepetl

Foto: Webcamméxico

“Tenemos que preguntarles a ellos que son los que han ocultado la verdad, ¿por qué ahora? por qué el fenómeno se ha multiplicado estaba leyendo un informe de una organización contratada por el pentágono y llegaron a la conclusión de que los objetos en la mayoría de los casos aparecen en instalaciones militares a menos de 30 kilómetros, si esto se confirma como auténtico ahí tenemos la respuesta, se le vino encima el tema y saben que no tienen mucho tiempo”, explicó Maussan

En la misma plática, Maussan asegura que es muy importante presionar para que se conozca la verdad de la presencia del fenómeno ovni en la Tierra, aunque deja claro que muy difícilmente nos dejen ver una nave o bien hasta un cuerpo de un extraterrestre.

Lo anterior se debe a que si dejaran ver a los humanos algo de lo antes mencionado es que tendrían que aceptar que estuvieron ocultando información durante mucho tiempo y eso jamás va a suceder.

“Ahora, lo que tenemos que hacer es presionar para que finalmente se reconozca esa verdad. Yo creo que muy difícilmente nos van a dejar ver naves o cuerpos, porque implicaría que estuvieron mintiendo por tanto tiempo, y no lo van a querer aceptar”, dijo Maussan

Por otra parte, el experto en este tema refirió que el ocultar esta información podría catalogarse incluso como un crimen histórico, pues de haberse conocido esta información desde hace algunos años, la evolución de nuestro planeta sería otro y no estaríamos lidiando con grandes problemáticas como el cambio climático.

Han habido muchos avistamientos ovni

Foto: IG @jaimemaussanoficial

"Tendrían que decirnos por qué no nos han dicho la verdad porque finalmente se tendrá que contemplar como un crimen histórico, imagínate cómo sería el mundo si hubieran reconocido lo que había sucedido cuando se estrellaron las primeras naves, ¿cómo sería el mundo ahora? No estaríamos metidos en estos problemas tan graves de cambio climático, secuestraron la verdad y no nos permitieron avanzar"., dijo Maussan