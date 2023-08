El misterioso video de un extraterrestre atendido por médicos militares que circula en la deep web

Desde el pasado 26 de julio tres ex militares de Estados Unidos “confirmaron” ante el Congreso la existencia de seres y tecnología “no humanos” y naves avanzadas conservadas por el gobierno, por lo que el tema alienígena ha estado en tendencia en redes sociales. Recientemente, en TikTok se viralizó un clip que supuestamente fue sacado de la “Deep Web” en el que se muestra cómo atienden médicamente a un “gris”.

En el material se menciona que también hay militares, aunque no se precisa dónde ocurrió ni cuando, se dice que es un “en lo que parece ser un procedimiento de grave emergencia” pues el “zeta reticuliano” está por morir. Muchos consideran que este video es real, pero muchos aseguraron que se ve que es totalmente falso.

Quien subió el video sostiene que es real. Foto: @portalovni / TikTok.

¿Existe vida extraterrestre?, circula un video de un ser de otro planeta en la deep web

"Un gris" es una denominación usada en el contexto de la ufología para describir una supuesta raza de extraterrestres. Los grises se caracterizan por su pequeña estatura, generalmente entre 1 y 1.5 metros, piel de color gris, cabezas grandes en proporción al cuerpo, y ojos grandes y oscuros. Esta descripción se popularizó particularmente después del famoso incidente de Roswell en 1947.

Hay quienes consideran que sí es verdadero. Foto: @portalovni / TikTok.

En tanto, "Zeta Reticuli" es un sistema estelar binario, compuesto por dos estrellas similares al Sol, que se encuentra en la constelación de Reticulum. Este sistema está a aproximadamente 39 años luz de la Tierra, lo que lo convierte en uno de los sistemas estelares más cercanos a nosotros. Zeta Reticuli ha sido mencionado en varios relatos de abducciones alienígenas, incluido el caso de Barney y Betty Hill, que afirmaron haber sido secuestrados por extraterrestres procedentes de este sistema en 1961.

No obstante, la existencia de vida extraterrestre aún no se ha confirmado. Aunque los científicos han encontrado indicios prometedores, como la presencia de agua en Marte y exoplanetas en la zona habitable de sus respectivas estrellas, no se ha detectado vida de manera inequívoca. La búsqueda aún es un campo activo de investigación y no se descarta su existencia.

La calidad es muy mala, por lo que se presume que sería un material viejo. Foto: @portalovni / TikTok.

¿Qué es la Deep Web?

La "Deep Web" o "Internet Profunda" es la parte de Internet que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales. Esta sección del ciberespacio es de difícil acceso y no aparece en los resultados de Google, Bing o Yahoo. La Deep Web engloba todo tipo de sitios web, desde bases de datos académicas y gubernamentales hasta foros privados.

De ahí "surgen" muchas teoría conspirativas. Foto: Freepik.

Aquí se guardan gran cantidad de información y recursos útiles que no son visibles para la mayoría de los usuarios de Internet, por lo regular hay muchas teorías de la conspiración en torno a su existencia, pues se dice que hay videos de muertes explícitas, pruebas paranormales o evidencia extraterrestre.

