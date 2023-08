¿Qué pasó con los globos derribados en EU en febrero de este año?, Jaime Maussan lo explica

En los últimos meses, el cielo sobre los Estados Unidos ha estado cubierto de misterio y controversia. Extraños objetos voladores, algunos identificados como globos y otros clasificados como OVNIs, han sido avistados y posteriormente derribados por las autoridades estadounidenses. Esto ha generado un intenso debate, alimentando teorías de conspiración y hasta conjeturas sobre la existencia de seres extraterrestres. Ahora, el aclamado ufólogo mexicano Jaime Maussan habló sobre esto en su cuenta de TikTok.

Hay muchas teorías al respecto. Foto: AP.

El comienzo de esta conmoción tuvo lugar en febrero de 2023, cuando un globo apareció en Estados Unidos, cuyas autoridades sospecharon sobre un posible espionaje de China, mientras que Beijing alegó que se trataba de un proyecto civil para recolectar datos climatológicos. Este suceso no fue más que el preámbulo de una serie de apariciones de objetos volantes de origen misterioso.

Aún no se resuelve el misterio. Foto: Maussantv / TikTok.

¿Qué piensa Jaime Maussan de estos eventos?

La aeronave china fue interceptada y derribada sobre la costa de Carolina del Sur después de una semana, tras este episodio, tiraron tres objetos más, además de que en Canadá también se interceptó uno y en Alaska un par más, sin que las autoridades abundaran en detalles. Sobre esto, Maussan dijo en su cuenta de TikTok lo siguiente:

“Yo tengo muchas dudas de que hayan sido globos porque EU los ha considerado de seguridad nacional… Sabemos que EU, ha recuperado naves, sabemos que ha recuperado cuerpos, qué fue lo que pasó con estos globos, no lo sé”, comentó.

Espera que pronto surja información. Foto: Maussantv / TikTok.

Poco después argumentó que en Alaska se cambiaron las versiones, pues en un inició se dijo que había caído uno en la costa, “a mí me parece que esto ocurrió antes de que se bajara el telón de las censura sobre el caso. Yo creo que se trató de tres objetos, posiblemente no tripulados, una especie de drones extraterrestres, algo así y pues ahí quedará el caso. Espero que algún día lo den a conocer. Ahora se están empezando a filtrar cosas y podría ser una de las que pueda salir a la luz muy pronto”, concluyó.

¿Oficialmente qué ocurrió?

El limitado acceso a información y la escasa comunicación clara por parte de las autoridades estadounidenses han favorecido el auge de estas especulaciones, pues desde ese entonces no se ha aclarado si sí eran dispositivos espías o no, en un principio el interés fue mucho en redes y medios, pero todo se difuminó con el tiempo.

Sí se recuperaron algunas partes, pero no se ha brindado información al respecto. Foto: AP.

En los últimos días, este tema ha sido muy hablado, pues el miércoles 26 de julio tres ex militares de Estados Unidos “confirmaron” ante el Congreso la existencia de seres y tecnología “no humanos” y naves avanzadas conservadas por el gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba contundente de lo dicho.

